Martes fresco: ¿de cuánto será la máxima?

Contingencias Climáticas señaló que para este martes se espera un ascenso de temperatura y una máxima de 24 grados.

Contingencias Climáticas señaló que para este martes se espera un ascenso de temperatura, aunque habrá vientos del sector sur rotando lo que mantendrá el tiempo fresco. En tanto, la máxima subirá a 24 grados.

Martes 12-05-2026

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del este rotando al sector sur con aumento en su intensidad. Poco nuboso en cordillera..

Máxima: 24°C | Mínima: 5°C

Miércoles 13-05-2026

Algo nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 21°C | Mínima: 6°C

Jueves 14-05-2026

Algo nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 19°C | Mínima: 7°C

Viernes 15-05-2026

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Desmejorando en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 7°C