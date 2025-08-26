Martes en Mendoza: viento y una máxima de 23 grados

El Servicio Meteorológico Nacional informó que para esta jornada soplará viento Norte pero se mantiene el tiempo primaveral ¿hasta cuándo?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que esta semana será primaveral por lo menos hasta el fin de semana. Las máximas serán superiores a los 20 grados y este martes no será la excepción.

¿Cómo estará este martes 26-08-2025?

Este martes habrá tiempo bueno con poco cambio de la temperatura y cielo algo nublado, vientos moderados del noreste. Heladas parciales. Poco nuboso en cordillera.

Para este martes habrá circulación de viento norte leve a moderado desde las 11:00 hasta las 21:00, afectando zona Este, zona Sur, Valle de Uco y Gran Mendoza. En La Paz, el viento continuará hasta la madrugada del día siguiente.

El cielo estará mayormente despejado. A partir de las 14:00, seminublado en Malargüe y algunos sectores de la zona Sur.

En Alta Montaña estará despejado durante la mañana. A partir de las 14:00, seminublado únicamente en el sector Sur, sin precipitaciones.

Máxima: 23°C | Mínima: 8°C

Miércoles 27-08-2025

El miércoles habrá tiempo bueno, cielo algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 8°C

Jueves 28-08-2025

El jueves habrá tiempo bueno, cielo algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 9°C

Viernes 29-08-2025

El viernes estará parcial nublado y ventoso con leve descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Lluvias y tormentas hacia la noche. Nevadas en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 10°C

Sábado 30-08-2025

El sábado estará mayormente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, lluvias y lloviznas, vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera.

Máxima: 14°C | Mínima: 9°C

Domingo 31-08-2025

El domingo estará mayormente nublado y frío con poco cambio de la temperatura, vientos del sector sur. Precipitaciones en la mañana. Nevadas en cordillera.

Máxima: 12°C | Mínima: 6°C