Martes caluroso ¿a cuánto llegará la máxima?

Contingencias Climáticas señaló que para esta jornada se espera una máxima de 34 grados. El calor continuará para lo que resta de la semana.

El departamento de Contingencias Climáticas de la provincia señaló que esta semana estará muy caluroso en la provincia. De hecho, este martes la máxima podría llegar a los 34 grados centígrados.

¿Cómo estará este martes 23-12-2025?

Este martes estará caluroso con poca nubosidad, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 34°C | Mínima: 18°C

Miércoles 24-12-2025

El miércoles estará caluroso y algo nublado, vientos moderados del sector sur. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 20°C

Jueves 25-12-2025

El jueves estará muy caluroso y algo nublado, inestable hacia la noche.

Máxima: 35°C | Mínima: 24°C