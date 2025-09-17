Marcha universitaria: arranca a las 15 ¿cómo será la movilización?

Miles de estudiantes, docentes y gremios marchan en todo el país en rechazo al veto presidencial. En Mendoza, la concentración será en la UNCuyo y culminará en la Plaza Independencia.

Hoy se realiza una nueva marcha federal universitaria en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento educativo, que había sido aprobada en el Congreso y volvió a ser tratada en la Cámara de Diputados.

Miles de estudiantes, docentes, gremios y organizaciones sociales se movilizan en distintos puntos del país, con epicentro en el Congreso de la Nación en Buenos Aires y fuerte presencia también en Mendoza.

Marcha universitaria: ¿cómo será en Mendoza?

En la provincia, la concentración principal tendrá lugar a partir de las 15 horas en el campus de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Desde allí, los manifestantes marcharán por calle Lencinas hacia Juan B. Justo, luego por avenida Las Heras hasta Mitre, para finalmente ingresar a la Plaza Independencia, donde se prevé un acto central.

Se espera la participación de la rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez, el vicerrector Gabriel Fidel, y referentes sindicales de Fadiunc, Siduncu y otros gremios vinculados a la educación. El inicio de la movilización está previsto para las 16, con llegada a la plaza alrededor de las 17 horas.

Además de la capital, habrá marchas en otros departamentos de la provincia, como San Rafael, donde la concentración será en la rotonda de la Bandera (kilómetro 0) para marchar por avenida San Martín hasta Yrigoyen.

Operativo de seguridad

La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, confirmó que habrá un despliegue de más de 300 efectivos policiales para garantizar que la protesta se desarrolle de manera pacífica.

“Es un operativo preventivo que busca asegurar que la marcha se realice con tranquilidad, respetando los derechos de quienes participan y también los de la comunidad que debe seguir con sus actividades habituales”, explicó.

El operativo contempla desvíos en el transporte público del Mendotran. Desde las 15, las líneas 120 y 125 modificarán sus recorridos en las zonas afectadas por la marcha.

Contexto nacional

La protesta se da mientras en el Congreso se debate nuevamente el financiamiento universitario. La ley, aprobada previamente, fue vetada por el presidente Milei, lo que generó un amplio rechazo en el sistema universitario. La comunidad académica reclama garantías presupuestarias para el funcionamiento de las universidades públicas y rechaza los recortes.

Se prevé una alta participación en todo el país, con marchas simultáneas en distintos puntos, en un clima que combina la defensa de la educación pública con la tensión política por la pulseada entre el Ejecutivo y el Parlamento.