Maratón Otoño por la Vida 2026: este es el auto 0 km que te podés ganar ¿cómo participar del sorteo?

Se viene una nueva edición de la maratón cargada de emoción, deporte, música y el sorteo de un auto 0 km que ya comenzó a recorrer la provincia. Enterate cómo participar, dónde conseguir tu cupón y todos los detalles de una jornada que promete ser inolvidable.

El próximo domingo 10 de mayo, Mendoza vivirá una nueva edición de la Maratón Otoño por la Vida, una de las propuestas más convocantes en toda la provincia. Además, este año se celebran los 61 años de Canal 9 Televida, con una jornada que incluirá shows en vivo, actividades recreativas y la participación de artistas locales, con el cierre musical de Camilú. También, ya se conoció el auto 0 kilómetros que se podrá ganar algún mendocino afortunado.

La largada será, como cada año, desde los Portones del Parque General San Martín, mientras que el cierre tendrá lugar en el Parque Cívico, donde se montará el escenario principal. Además, ya está abierto el concurso de bandas para seleccionar a los grupos locales que se subirán al escenario junto a Camilú.

El auto 0 km: el gran premio que todos quieren

Uno de los mayores atractivos de esta edición es el sorteo de un auto 0 km, que será entregado a un mendocino o mendocina al finalizar la maratón.

Se trata de un Fiat Cronos, uno de los auto más vendidos del país, con motor 1.3, bajo consumo y amplio espacio interior, ideal tanto para uso familiar como laboral. Además, se destaca por su mantenimiento económico y su versatilidad, lo que lo convierte en uno de los modelos más elegidos del país.

El vehículo ya forma parte del “maratón móvil”, una iniciativa que lo lleva a recorrer distintos departamentos para que los vecinos lo puedan conocer de cerca y enterarse cómo participar.

Cómo participar del sorteo del auto 0 km

Para sumarte al sorteo del auto 0km, los interesados deben retirar un cupón gratuito en los gimnasios municipales de la Ciudad de Mendoza, en la Municipalidad de Ciudad y en el stand ubicado en San Martín y Las Heras de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00.

Una vez retirado el cupón, se debe completar con datos personales (mayores de 18 años) y depositarlo el día del evento en las urnas ubicadas en la zona de largada en los Portones del Parque General San Martín.

El sorteo se realizará al finalizar la maratón, como parte del cierre oficial.