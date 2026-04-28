Maratón Otoño por la Vida 2026: así será el recorrido para este 10 de mayo

La Maratón Otoño por la Vida 2026 se corre este domingo 10 de mayo en la ciudad de Mendoza, con largada en los Portones del Parque San Martín y llegada al Parque Cívico. El evento celebra los 61 años de Canal 9 Televida con el sorteo de un auto 0 km.

La Maratón Otoño por la Vida 2026 en Mendoza ya tiene todo listo para una nueva edición que promete convocar a miles de personas. El tradicional evento celebrará los 61 años del canal más visto por los mendocinos este domingo 10 de mayo. La convocatoria es a las 10.30 en los Portones del Parque General San Martín y la desconcentración será en el Parque Cívico. No te lo podés perder, se sorteará un auto 0 km y el cierre está a cargo de grandes artistas, entre ellos Camilú.

Canal 9 Televida celebrará sus 61 años el domingo 10 de mayo a partir de las 10:30 en los Portones del Parque General San Martín, punto de largada de la maratón que finalizará en el Parque Cívico, donde se llevará a cabo el esperado sorteo de un auto 0km y un cierre musical con bandas en vivo.

Cuál será el recorrido de la Maratón Otoño por la Vida 2026

El circuito de la maratón en Mendoza atravesará arterias clave de la Ciudad, por lo que se prevén cortes de tránsito y desvíos durante la mañana del evento.

El recorrido será el siguiente:

Inicio en los Portones del Parque, por Emilio Civit hacia el Este

hacia el Este Continuación por Tiburcio Benegas

Luego por Suipacha

Descenso por Perú hasta Avenida Las Heras

hasta Avance por San Martín

Giro por Peltier

Finalización en el Parque Cívico

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¿Cómo participar por el auto 0 km en la Maratón Otoño por la Vida?

Para sumarte al sorteo del auto 0km, los interesados deben retirar un cupón gratuito en los gimnasios municipales de la Ciudad de Mendoza, en la Municipalidad de Ciudad y en el stand ubicado en San Martín y Las Heras de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00.

Una vez completado, el cupón debe depositarse el día del evento en la zona de largada, en los Portones del Parque, para poder participar. El sorteo se realizará al finalizar la jornada, como parte de la tradicional entrega de premios.

El show exclusivo de Camilú

La jornada contará con un importante despliegue artístico, con la participación de bandas locales y el esperado show de Camilú, una de las artistas emergentes más destacadas del pop argentino.

Camilú ya acumula un recorrido notable: dos nominaciones a los Latin Grammy (2023 y 2025), colaboraciones con artistas de renombre como David Bisbal, Abel Pintos y Alex Ubago, y presencia en festivales internacionales como Viña del Mar.