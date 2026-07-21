Catástrofe en Chile: al menos 10 muertos, desaparecidos y miles de damnificados tras el devastador temporal

El fuerte temporal en Chile dejó un saldo preliminar de 10 muertos, cuatro desaparecidos, miles de personas afectadas y graves daños en la Región de Coquimbo. Desde La Serena, un concejal describió un escenario “devastador”.

El intenso temporal que afecta a Chile provocó una de las emergencias climáticas más graves de los últimos años. Las fuertes lluvias, el desborde de ríos y los aludes dejaron un panorama desolador, especialmente en la Región de Coquimbo, donde las autoridades continúan trabajando contrarreloj para asistir a las familias afectadas y localizar a personas desaparecidas. De acuerdo con el último reporte preliminar, la tragedia ya dejó 10 personas fallecidas, cuatro desaparecidas, 17 heridos y alrededor de 2.300 damnificados, además de miles de usuarios que continúan sin suministro eléctrico y sin acceso al agua potable.

La Serena, una de las ciudades más afectadas por el temporal

El concejal de La Serena, Cristian Marín, describió la dramática situación que atraviesa la ciudad y aseguró que la magnitud de la catástrofe supera cualquier antecedente reciente. “Es una catástrofe de niveles inimaginables. La ciudad está devastada y todavía hay personas desaparecidas, familias que perdieron sus viviendas y vecinos que lo perdieron todo”, expresó.

Según explicó, si bien la región atravesaba un prolongado período de sequía, nadie imaginaba que las lluvias llegarían con semejante intensidad y causarían un desastre de estas dimensiones.

Uno de los sectores más golpeados fue Islón, ubicado al norte de La Serena, donde viven cerca de 1.500 personas. De acuerdo con el funcionario, más de 280 viviendas resultaron afectadas y unas 80 quedaron completamente cubiertas por el lodo, mientras que también se registraron pérdidas de animales y daños materiales de gran magnitud.

Actualmente, decenas de familias permanecen alojadas en un establecimiento educativo que fue acondicionado como centro de evacuados. En ese lugar comenzaron a llegar donaciones de ropa, alimentos y elementos de primera necesidad, aunque las necesidades continúan siendo muy importantes.

El concejal explicó que las tareas de asistencia continúan desarrollándose en condiciones muy complejas debido a la escasa conectividad y a las dificultades para acceder a las zonas más afectadas.

Sin agua potable y con servicios interrumpidos

Además de los daños materiales, una de las mayores preocupaciones pasa por la falta de servicios básicos. Mientras algunos edificios cuentan con suministro eléctrico, gran parte de la población permanece sin agua potable, ya que el sistema rural que abastece a la comunidad dejó de funcionar tras el temporal.

Las autoridades trabajan para garantizar el abastecimiento mediante operativos especiales mientras avanzan las tareas de reparación. Durante las últimas horas, los equipos de emergencia debieron evacuar nuevamente a vecinos debido al riesgo de nuevos desbordes de ríos.

Según relató Marín, mientras distribuían alimentos en uno de los refugios, recibieron una alerta por el crecimiento del caudal, lo que obligó a evacuar rápidamente a adultos mayores y familias que se encontraban en zonas de riesgo.

El borde costero también sufrió graves daños

El impacto del temporal no solo afectó a las localidades del interior. El tradicional borde costero de La Serena y Coquimbo, uno de los principales destinos turísticos elegidos por argentinos durante el verano, también sufrió importantes daños.

Según indicaron las autoridades locales, la costa quedó cubierta por barro, escombros y residuos arrastrados por el agua, modificando por completo el paisaje de una de las zonas más visitadas del norte chileno.