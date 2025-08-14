Manso Menú: ¿cuáles son los restaurantes mendocinos que ofrecerán un plato a $30000?

Más de 90 restaurantes, bodegas y hoteles de toda Mendoza se suman a “Manso Menú”, una campaña que ofrece platos completos por menos de $30.000. Una invitación a recorrer la provincia a través de sus sabores, del 15 de agosto al 30 de septiembre.
Desde este viernes 15 de agosto y hasta el 30 de septiembre inclusive, mendocinos y turistas podrán disfrutar de una amplia variedad de propuestas gastronómicas a precios promocionales gracias a “Manso Menú”, una iniciativa del Ente Mendoza Turismo (Emetur) en conjunto con el sector privado.
La campaña reúne a casi 100 establecimientos de toda la provincia que ofrecerán menús cerrados con un valor máximo de $30.000, en restaurantes, bodegas, cantinas, bodegones y hoteles distribuidos en todos los departamentos de Mendoza.
Cristina Mengarelli, directora de Promoción Turística e Inteligencia de Mercados del Emetur, destacó que el objetivo es “seguir ampliando la oferta local y fomentar el consumo”. Además, remarcó el trabajo conjunto con el sector privado para visibilizar las experiencias gastronómicas y fortalecer el turismo interno.
Los menús incluyen opciones regionales, cocina internacional, platos gourmet y propuestas temáticas, disponibles en zonas urbanas, rurales y de montaña.
¿Dónde se puede disfrutar?
La campaña abarca establecimientos en todos los rincones de Mendoza. Por departamento, la distribución es la siguiente:
|Departamento
|Cantidad de establecimientos
|Ciudad de Mendoza
|29
|Godoy Cruz
|10
|Luján de Cuyo
|13
|Maipú
|11
|Guaymallén
|4
|Las Heras
|3
|Tunuyán
|6
|Tupungato
|5
|San Carlos
|1
|San Martín
|2
|Rivadavia
|1
|San Rafael
|8
|General Alvear
|1
|Malargüe
|1
Además, se suman propuestas en zonas turísticas como Potrerillos, Uspallata, Vista Flores y el Manzano Histórico.
¿Cómo consultar los menús?
El detalle completo de cada menú y establecimiento participante está disponible en las redes oficiales de turismo de Mendoza y en el sitio web del Emetur. Allí se puede filtrar por zona, tipo de cocina y precio.
En estos lugares podés encontrar “Manso Menú”
Gran Mendoza
- Ground Planta Uno. Godoy Cruz.
- Cantina 886. Ciudad de Mendoza.
- Rincón de Lunlunta, Maipú.
- Pie de Cuba – cocina & vinos. Coquimbito, Maipú.
- Futre. Cocina y Leyenda. Lunlunta, Maipú.
- La Guada Resto. Gutiérrez, Maipú.
- Finca Minimal. Perdriel, Lujan de Cuyo.
- Bodega Argentia. Gutiérrez, Maipú.
- Artejusto bar cultural. Ciudad de Mendoza.
- Carolino restaurante. Ciudad de Mendoza.
- Estancia la Victoria. Los Corralitos, Guaymallén.
- Organyca. Chacras de Coria, Luján de Cuyo.
- Arabian – Planta Uno. Godoy Cruz.
- Bairoleto Hamburguesas. Ciudad de Mendoza y Luján de Cuyo.
- Cielito Cocina Tex Mex. Godoy Cruz.
- Cabaña caprina. Barrancas, Maipú.
- Chama santuario de fuego. Ciudad de Mendoza.
- Estación Palero Mendoza. Ciudad, Godoy Cruz y Guaymallén.
- Criolla. Godoy Cruz.
- Francesco Ristorante. Ciudad de Mendoza.
- Margha. Godoy Cruz.
- Restaurante La Negrita. Guaymallén.
- La Cabrera, Casa de Carnes. Ciudad de Mendoza.
- Sheraton Mendoza Hotel. Ciudad de Mendoza.
- La Gloria Mercado Chacras de Coria. Luján de Cuyo.
- La Tavolata Ristorante. Ciudad de Mendoza.
- La Picnicerie de Laur Olivícola. Cruz de Piedra, Maipú.
- Sur Huenten – Bodega y Viñedos. Maipú.
- Olive Gluten Free. Godoy Cruz.
- Auténtico Cocina Contemporánea. Ciudad de Mendoza.
- Tacos México. Godoy Cruz.
- Zitto. Ciudad de Mendoza.
- El Mirador. Ciudad de Mendoza.
- Brutal Alta Cocina. Ciudad de Mendoza.
- Pez Globo. Ciudad de Mendoza.
- Chill Garden Resto. Chacras de Coria, Luján de Cuyo.
- Almacén Divino. Ciudad de Mendoza.
- Don Belgrano Parrilla. Ciudad de Mendoza.
- Martins Haus. Ciudad de Mendoza.
- Jokers Bar. Ciudad de Mendoza.
- Ristretto Bistró. Godoy Cruz.
- Ristretto. Ciudad de Mendoza.
- Restaurante La Barca. Ciudad de Mendoza.
- Pandito Bodegón. Ciudad de Mendoza.
- Enlace Resto. Agrelo, Luján de Cuyo.
- Bodega Roberto Bonfanti. Perdriel, Luján de Cuyo.
- Ariosto Hotel & Suites. Ciudad de Mendoza.
- Arda Bodegón de Fuego. Maipú.
- Diplomatic Restaurant. Ciudad de Mendoza.
- Hotel Ibis. Guaymallén.
- Casa Lunlunta. Lunlunta, Maipú.
- Luján de Cuyo B&B. Luján de Cuyo.
- Dantesco Restaurante. Guaymallén.
- Rogelio. Godoy Cruz.
- A16. Ciudad de Mendoza.
- Pirca Cerveza Artesanal. Maipú.
- Cavas Don Guillermo. Mayor Drummond, Luján de Cuyo.
- Don Aldo. Ciudad de Mendoza.
- Ceibo restaurante. Ciudad de Mendoza.
- Best Lomitos. Godoy Cruz.
- Bute, Cocina Regional. Ciudad de Mendoza.
- Vicente (Sin López ni Planes). Ciudad de Mendoza.
Zona Sur
- La cocina de Jorgelina. San Rafael.
- El Patio de Babushka.
- La Escandinava, Bowen, General Alvear.
- Cúrcuma San Rafael.
- Majal Sushi San Rafael.
- Hotel Tower Inn & Suites San Rafael.
- Momentos Resto. Malargüe.
- The Club San Rafael.
- Figo restaurante Rama Caída. San Rafael.
- FOWines. Cuadro Benegas, San Rafael.
- La Delicia del Boulevard. San Rafael.
Precordillera y Alta Montaña
- La Mosqueta. El Salto, Potrerillos.
- Restaurante Cumbre. Uspallata, Las Heras.
- Kuro Restaurante. Perdriel, Luján de Cuyo.
- Huma Cocina Ancestral Mendocina. El Resguardo, Las Heras.
- Pueblo del Río – Divarikata. Ruta 7 km 1108, Potrerillos, Mendoza.
- La Roca Restaurante. Potrerillos, Luján de Cuyo.
- Minas de Paramillos. Geoparque minero. Uspallata, Las Heras.
- Gran Hotel Potrerillos. Potrerillos, Luján de Cuyo.
Valle de Uco
- Macondo Parador Tunuyán. Los Chacayes, Manzano Histórico, Tunuyán.
- Pájaros Pintados Social Wine Club. Vista Flores, Tunuyán.
- Patio Don Andrés. Tupungato.
- Valientes Lounge. Los Chacayes, Tunuyán.
- La Juntada Pulpería Argentina. Tunuyán.
- La Trucha Tanqui. Los Chacayes, Tunuyán.
- Restaurante Gaia. Gualtallary, Tupungato.
- Cáscara Morena. Tupungato.
- La Isabel Casona de Campo. El Peral, Tupungato.
- Zorzal Wines. Tupungato.
- Los Tilos restaurante. La Consulta, San Carlos.
- Esencia Espacio. Vista Flores, Tunuyán.
Zona Este
- Los Encina. Rivadavia.
- Finca Familia Burgarelli. Alto Salvador, San Martín.
- La jarilla. Palmira, San Martín.