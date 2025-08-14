Manso Menú: ¿cuáles son los restaurantes mendocinos que ofrecerán un plato a $30000?

Manso Menú: ¿cuáles son los restaurantes mendocinos que ofrecerán un plato a $30000?

Más de 90 restaurantes, bodegas y hoteles de toda Mendoza se suman a “Manso Menú”, una campaña que ofrece platos completos por menos de $30.000. Una invitación a recorrer la provincia a través de sus sabores, del 15 de agosto al 30 de septiembre.

Redacción ElNueve.com

Desde este viernes 15 de agosto y hasta el 30 de septiembre inclusive, mendocinos y turistas podrán disfrutar de una amplia variedad de propuestas gastronómicas a precios promocionales gracias a “Manso Menú”, una iniciativa del Ente Mendoza Turismo (Emetur) en conjunto con el sector privado.

La campaña reúne a casi 100 establecimientos de toda la provincia que ofrecerán menús cerrados con un valor máximo de $30.000, en restaurantes, bodegas, cantinas, bodegones y hoteles distribuidos en todos los departamentos de Mendoza.

Cristina Mengarelli, directora de Promoción Turística e Inteligencia de Mercados del Emetur, destacó que el objetivo es “seguir ampliando la oferta local y fomentar el consumo”. Además, remarcó el trabajo conjunto con el sector privado para visibilizar las experiencias gastronómicas y fortalecer el turismo interno.

Los menús incluyen opciones regionales, cocina internacional, platos gourmet y propuestas temáticas, disponibles en zonas urbanas, rurales y de montaña.

¿Dónde se puede disfrutar?

La campaña abarca establecimientos en todos los rincones de Mendoza. Por departamento, la distribución es la siguiente:

Departamento Cantidad de establecimientos
Ciudad de Mendoza 29
Godoy Cruz 10
Luján de Cuyo 13
Maipú 11
Guaymallén 4
Las Heras 3
Tunuyán 6
Tupungato 5
San Carlos 1
San Martín 2
Rivadavia 1
San Rafael 8
General Alvear 1
Malargüe 1

Además, se suman propuestas en zonas turísticas como Potrerillos, Uspallata, Vista Flores y el Manzano Histórico.

¿Cómo consultar los menús?

El detalle completo de cada menú y establecimiento participante está disponible en las redes oficiales de turismo de Mendoza y en el sitio web del Emetur. Allí se puede filtrar por zona, tipo de cocina y precio.

En estos lugares podés encontrar “Manso Menú”

Gran Mendoza

  • Ground Planta Uno. Godoy Cruz.
  • Cantina 886. Ciudad de Mendoza.
  • Rincón de Lunlunta, Maipú.
  • Pie de Cuba – cocina & vinos. Coquimbito, Maipú.
  • Futre. Cocina y Leyenda. Lunlunta, Maipú.
  • La Guada Resto. Gutiérrez, Maipú.
  • Finca Minimal. Perdriel, Lujan de Cuyo.
  • Bodega Argentia. Gutiérrez, Maipú.
  • Artejusto bar cultural. Ciudad de Mendoza.
  • Carolino restaurante. Ciudad de Mendoza.
  • Estancia la Victoria. Los Corralitos, Guaymallén.
  • Organyca. Chacras de Coria, Luján de Cuyo.
  • Arabian – Planta Uno. Godoy Cruz.
  • Bairoleto Hamburguesas. Ciudad de Mendoza y Luján de Cuyo.
  • Cielito Cocina Tex Mex. Godoy Cruz.
  • Cabaña caprina. Barrancas, Maipú.
  • Chama santuario de fuego. Ciudad de Mendoza.
  • Estación Palero Mendoza. Ciudad, Godoy Cruz y Guaymallén.
  • Criolla. Godoy Cruz.
  • Francesco Ristorante. Ciudad de Mendoza.
  • Margha. Godoy Cruz.
  • Restaurante La Negrita. Guaymallén.
  • La Cabrera, Casa de Carnes. Ciudad de Mendoza.
  • Sheraton Mendoza Hotel. Ciudad de Mendoza.
  • La Gloria Mercado Chacras de Coria. Luján de Cuyo.
  • La Tavolata Ristorante. Ciudad de Mendoza.
  • La Picnicerie de Laur Olivícola. Cruz de Piedra, Maipú.
  • Sur Huenten – Bodega y Viñedos. Maipú.
  • Olive Gluten Free. Godoy Cruz.
  • Auténtico Cocina Contemporánea. Ciudad de Mendoza.
  • Tacos México. Godoy Cruz.
  • Zitto. Ciudad de Mendoza.
  • El Mirador. Ciudad de Mendoza.
  • Brutal Alta Cocina. Ciudad de Mendoza.
  • Pez Globo. Ciudad de Mendoza.
  • Chill Garden Resto. Chacras de Coria, Luján de Cuyo.
  • Almacén Divino. Ciudad de Mendoza.
  • Don Belgrano Parrilla. Ciudad de Mendoza.
  • Martins Haus. Ciudad de Mendoza.
  • Jokers Bar. Ciudad de Mendoza.
  • Ristretto Bistró. Godoy Cruz.
  • Ristretto. Ciudad de Mendoza.
  • Restaurante La Barca. Ciudad de Mendoza.
  • Pandito Bodegón. Ciudad de Mendoza.
  • Enlace Resto. Agrelo, Luján de Cuyo.
  • Bodega Roberto Bonfanti. Perdriel, Luján de Cuyo.
  • Ariosto Hotel & Suites. Ciudad de Mendoza.
  • Arda Bodegón de Fuego. Maipú.
  • Diplomatic Restaurant. Ciudad de Mendoza.
  • Hotel Ibis. Guaymallén.
  • Casa Lunlunta. Lunlunta, Maipú.
  • Luján de Cuyo B&B. Luján de Cuyo.
  • Dantesco Restaurante. Guaymallén.
  • Rogelio. Godoy Cruz.
  • A16. Ciudad de Mendoza.
  • Pirca Cerveza Artesanal. Maipú.
  • Cavas Don Guillermo. Mayor Drummond, Luján de Cuyo.
  • Don Aldo. Ciudad de Mendoza.
  • Ceibo restaurante. Ciudad de Mendoza.
  • Best Lomitos. Godoy Cruz.
  • Bute, Cocina Regional. Ciudad de Mendoza.
  • Vicente (Sin López ni Planes). Ciudad de Mendoza.

Zona Sur

  • La cocina de Jorgelina. San Rafael.
  • El Patio de Babushka.
  • La Escandinava, Bowen, General Alvear.
  • Cúrcuma San Rafael.
  • Majal Sushi San Rafael.
  • Hotel Tower Inn & Suites San Rafael.
  • Momentos Resto. Malargüe.
  • The Club San Rafael.
  • Figo restaurante Rama Caída. San Rafael.
  • FOWines. Cuadro Benegas, San Rafael.
  • La Delicia del Boulevard. San Rafael.

Precordillera y Alta Montaña

  • La Mosqueta. El Salto, Potrerillos.
  • Restaurante Cumbre. Uspallata, Las Heras.
  • Kuro Restaurante. Perdriel, Luján de Cuyo.
  • Huma Cocina Ancestral Mendocina. El Resguardo, Las Heras.
  • Pueblo del Río – Divarikata. Ruta 7 km 1108, Potrerillos, Mendoza.
  • La Roca Restaurante. Potrerillos, Luján de Cuyo.
  • Minas de Paramillos. Geoparque minero. Uspallata, Las Heras.
  • Gran Hotel Potrerillos. Potrerillos, Luján de Cuyo.

Valle de Uco

  • Macondo Parador Tunuyán. Los Chacayes, Manzano Histórico, Tunuyán.
  • Pájaros Pintados Social Wine Club. Vista Flores, Tunuyán.
  • Patio Don Andrés. Tupungato.
  • Valientes Lounge. Los Chacayes, Tunuyán.
  • La Juntada Pulpería Argentina. Tunuyán.
  • La Trucha Tanqui. Los Chacayes, Tunuyán.
  • Restaurante Gaia. Gualtallary, Tupungato.
  • Cáscara Morena. Tupungato.
  • La Isabel Casona de Campo. El Peral, Tupungato.
  • Zorzal Wines. Tupungato.
  • Los Tilos restaurante. La Consulta, San Carlos.
  • Esencia Espacio. Vista Flores, Tunuyán.

Zona Este

  • Los Encina. Rivadavia.
  • Finca Familia Burgarelli. Alto Salvador, San Martín.
  • La jarilla. Palmira, San Martín.