Manso Menú: ¿cuáles son los restaurantes mendocinos que ofrecerán un plato a $30000?

Más de 90 restaurantes, bodegas y hoteles de toda Mendoza se suman a “Manso Menú”, una campaña que ofrece platos completos por menos de $30.000. Una invitación a recorrer la provincia a través de sus sabores, del 15 de agosto al 30 de septiembre.

Desde este viernes 15 de agosto y hasta el 30 de septiembre inclusive, mendocinos y turistas podrán disfrutar de una amplia variedad de propuestas gastronómicas a precios promocionales gracias a “Manso Menú”, una iniciativa del Ente Mendoza Turismo (Emetur) en conjunto con el sector privado.

La campaña reúne a casi 100 establecimientos de toda la provincia que ofrecerán menús cerrados con un valor máximo de $30.000, en restaurantes, bodegas, cantinas, bodegones y hoteles distribuidos en todos los departamentos de Mendoza.

Cristina Mengarelli, directora de Promoción Turística e Inteligencia de Mercados del Emetur, destacó que el objetivo es “seguir ampliando la oferta local y fomentar el consumo”. Además, remarcó el trabajo conjunto con el sector privado para visibilizar las experiencias gastronómicas y fortalecer el turismo interno.

Los menús incluyen opciones regionales, cocina internacional, platos gourmet y propuestas temáticas, disponibles en zonas urbanas, rurales y de montaña.

¿Dónde se puede disfrutar?

La campaña abarca establecimientos en todos los rincones de Mendoza. Por departamento, la distribución es la siguiente:

Departamento Cantidad de establecimientos Ciudad de Mendoza 29 Godoy Cruz 10 Luján de Cuyo 13 Maipú 11 Guaymallén 4 Las Heras 3 Tunuyán 6 Tupungato 5 San Carlos 1 San Martín 2 Rivadavia 1 San Rafael 8 General Alvear 1 Malargüe 1

Además, se suman propuestas en zonas turísticas como Potrerillos, Uspallata, Vista Flores y el Manzano Histórico.

¿Cómo consultar los menús?

El detalle completo de cada menú y establecimiento participante está disponible en las redes oficiales de turismo de Mendoza y en el sitio web del Emetur. Allí se puede filtrar por zona, tipo de cocina y precio.

En estos lugares podés encontrar “Manso Menú”

Gran Mendoza

Ground Planta Uno. Godoy Cruz.

Cantina 886. Ciudad de Mendoza.

Rincón de Lunlunta, Maipú.

Pie de Cuba – cocina & vinos. Coquimbito, Maipú.

Futre. Cocina y Leyenda. Lunlunta, Maipú.

La Guada Resto. Gutiérrez, Maipú.

Finca Minimal. Perdriel, Lujan de Cuyo.

Bodega Argentia. Gutiérrez, Maipú.

Artejusto bar cultural. Ciudad de Mendoza.

Carolino restaurante. Ciudad de Mendoza.

Estancia la Victoria. Los Corralitos, Guaymallén.

Organyca. Chacras de Coria, Luján de Cuyo.

Arabian – Planta Uno. Godoy Cruz.

Bairoleto Hamburguesas. Ciudad de Mendoza y Luján de Cuyo.

Cielito Cocina Tex Mex. Godoy Cruz.

Cabaña caprina. Barrancas, Maipú.

Chama santuario de fuego. Ciudad de Mendoza.

Estación Palero Mendoza. Ciudad, Godoy Cruz y Guaymallén.

Criolla. Godoy Cruz.

Francesco Ristorante. Ciudad de Mendoza.

Margha. Godoy Cruz.

Restaurante La Negrita. Guaymallén.

La Cabrera, Casa de Carnes. Ciudad de Mendoza.

Sheraton Mendoza Hotel. Ciudad de Mendoza.

La Gloria Mercado Chacras de Coria. Luján de Cuyo.

La Tavolata Ristorante. Ciudad de Mendoza.

La Picnicerie de Laur Olivícola. Cruz de Piedra, Maipú.

Sur Huenten – Bodega y Viñedos. Maipú.

Olive Gluten Free. Godoy Cruz.

Auténtico Cocina Contemporánea. Ciudad de Mendoza.

Tacos México. Godoy Cruz.

Zitto. Ciudad de Mendoza.

El Mirador. Ciudad de Mendoza.

Brutal Alta Cocina. Ciudad de Mendoza.

Pez Globo. Ciudad de Mendoza.

Chill Garden Resto. Chacras de Coria, Luján de Cuyo.

Almacén Divino. Ciudad de Mendoza.

Don Belgrano Parrilla. Ciudad de Mendoza.

Martins Haus. Ciudad de Mendoza.

Jokers Bar. Ciudad de Mendoza.

Ristretto Bistró. Godoy Cruz.

Ristretto. Ciudad de Mendoza.

Restaurante La Barca. Ciudad de Mendoza.

Pandito Bodegón. Ciudad de Mendoza.

Enlace Resto. Agrelo, Luján de Cuyo.

Bodega Roberto Bonfanti. Perdriel, Luján de Cuyo.

Ariosto Hotel & Suites. Ciudad de Mendoza.

Arda Bodegón de Fuego. Maipú.

Diplomatic Restaurant. Ciudad de Mendoza.

Hotel Ibis. Guaymallén.

Casa Lunlunta. Lunlunta, Maipú.

Luján de Cuyo B&B. Luján de Cuyo.

Dantesco Restaurante. Guaymallén.

Rogelio. Godoy Cruz.

A16. Ciudad de Mendoza.

Pirca Cerveza Artesanal. Maipú.

Cavas Don Guillermo. Mayor Drummond, Luján de Cuyo.

Don Aldo. Ciudad de Mendoza.

Ceibo restaurante. Ciudad de Mendoza.

Best Lomitos. Godoy Cruz.

Bute, Cocina Regional. Ciudad de Mendoza.

Vicente (Sin López ni Planes). Ciudad de Mendoza.

Zona Sur

La cocina de Jorgelina. San Rafael.

El Patio de Babushka.

La Escandinava, Bowen, General Alvear.

Cúrcuma San Rafael.

Majal Sushi San Rafael.

Hotel Tower Inn & Suites San Rafael.

Momentos Resto. Malargüe.

The Club San Rafael.

Figo restaurante Rama Caída. San Rafael.

FOWines. Cuadro Benegas, San Rafael.

La Delicia del Boulevard. San Rafael.

Precordillera y Alta Montaña

La Mosqueta. El Salto, Potrerillos.

Restaurante Cumbre. Uspallata, Las Heras.

Kuro Restaurante. Perdriel, Luján de Cuyo.

Huma Cocina Ancestral Mendocina. El Resguardo, Las Heras.

Pueblo del Río – Divarikata. Ruta 7 km 1108, Potrerillos, Mendoza.

La Roca Restaurante. Potrerillos, Luján de Cuyo.

Minas de Paramillos. Geoparque minero. Uspallata, Las Heras.

Gran Hotel Potrerillos. Potrerillos, Luján de Cuyo.

Valle de Uco

Macondo Parador Tunuyán. Los Chacayes, Manzano Histórico, Tunuyán.

Pájaros Pintados Social Wine Club. Vista Flores, Tunuyán.

Patio Don Andrés. Tupungato.

Valientes Lounge. Los Chacayes, Tunuyán.

La Juntada Pulpería Argentina. Tunuyán.

La Trucha Tanqui. Los Chacayes, Tunuyán.

Restaurante Gaia. Gualtallary, Tupungato.

Cáscara Morena. Tupungato.

La Isabel Casona de Campo. El Peral, Tupungato.

Zorzal Wines. Tupungato.

Los Tilos restaurante. La Consulta, San Carlos.

Esencia Espacio. Vista Flores, Tunuyán.

Zona Este