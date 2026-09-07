Manejaba con 2,28 de alcohol en sangre y terminó volcando en el Acceso Este

El conductor de 20 años protagonizó el incidente en solitario en Guaymallén durante la madrugada y, aunque salió ileso, quedó imputado por infringir la Ley lo que implica una infracción grave con posibles multas, arresto e inhabilitación para manejar.

Un accidente en solitario ocurrido en el Acceso Este de Guaymallén puso nuevamente en el centro de la escena la problemática del consumo de alcohol al volante. En la madrugada de este lunes, alrededor de las 5:45, un joven de 20 años protagonizó un vuelco en la intersección con Carril Ponce, sin que hubiera otros vehículos involucrados.

Al ser asistido por personal policial y de emergencias, se constató que el conductor no presentaba lesiones. Sin embargo, el test de alcoholemia arrojó un resultado alarmante: 2,28 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cuatro veces el máximo permitido para particulares en Mendoza, que es de 0,5 g/l.

La situación derivó en la retención del vehículo y de la licencia de conducir, además de la imputación por infracción al artículo 67 bis de la Ley 9.099, que regula las contravenciones viales en la provincia. Esta normativa contempla sanciones que van desde multas económicas hasta la inhabilitación para manejar, dependiendo de la gravedad del caso.

Según datos oficiales, en lo que va de 2026 más de 2.200 conductores fueron detectados en estado de ebriedad durante operativos de tránsito, una cifra que preocupa a las autoridades y a la sociedad en general.

Especialistas advierten que superar los 2 g/l de alcohol en sangre implica una incapacidad casi total para reaccionar, con pérdida de reflejos, visión borrosa y descoordinación motriz, factores que multiplican el riesgo de siniestros graves.

Este caso, ocurrido en plena madrugada y sin terceros afectados, expone con crudeza cómo el exceso de alcohol puede transformar un trayecto rutinario en un episodio de alto riesgo. La discusión sobre sanciones más severas y campañas de concientización vuelve a instalarse en la agenda pública mendocina.