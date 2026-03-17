Manejaba borracho por la Arístides y terminó detenido

Un conductor fue aprehendido tras un control de alcoholemia que arrojó 1,48 g/L de alcohol en sangre, muy por encima del límite permitido por la Ley.

La madrugada del martes dejó un nuevo episodio de alcoholemia positiva en la Ciudad de Mendoza. Cerca de las 00:40, efectivos policiales realizaron un operativo de control en la transitada zona de Arístides Villanueva, donde detuvieron a un hombre que circulaba en evidente estado de ebriedad.

El conductor manejaba una Volkswagen Amarok y, al ser sometido a la prueba correspondiente, presentó una dosificación de 1,48 g/L de alcohol en sangre. Este nivel supera ampliamente lo establecido por la Ley 9099, que fija un máximo de 0,5 g/L para particulares y tolerancia cero para choferes profesionales y motociclistas.

Tras confirmarse el resultado, el hombre fue trasladado a la Comisaría Sexta, donde quedó a disposición de la Justicia. Además, se le retuvo el vehículo como parte de las medidas preventivas que se aplican en estos casos.

La zona de Arístides Villanueva es uno de los puntos más concurridos de la capital mendocina, especialmente durante la noche, lo que refuerza la importancia de los controles de tránsito para evitar accidentes. Desde la Policía provincial remarcaron que los operativos de alcoholemia continuarán en distintos sectores del Gran Mendoza, con el objetivo de reducir la siniestralidad vial y garantizar mayor seguridad en las calles.