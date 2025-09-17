Manejaba alcoholizado con una beba de 11 meses y protagonizó un choque en Guaymallén: la menor sufrió lesiones

Dos conductores con alcoholemia positiva protagonizaron un choque en Guaymallén, donde una bebé de 11 meses resultó con lesiones leves. La menor fue trasladada al Hospital Notti y se investiga la mecánica del hecho.

Un choque, conductores ebrios y una bebé de 11 meses con politraumatismos leves internada en el Hospital Notti. Este fue el saldo que dejó un accidente vial entre tres autos durante la noche de este martes en Guaymallén. El hecho se registró a las 22:20 en la intersección de Severo del Castillo y Adrover, e involucró a tres vehículos, dos de cuyos conductores presentaban alcoholemia positiva.

Según los datos oficiales, los vehículos implicados fueron:

Camioneta Jeep conducida por un hombre con un dosaje de alcohol en sangre de 1,23 g/L .

conducida por un hombre con un dosaje de alcohol en sangre de . Automóvil VW Bora conducido por otro hombre con un dosaje de 0,66 g/L . En este vehículo viajaba como acompañante una bebé de 11 meses.

conducido por otro hombre con un dosaje de . En este vehículo viajaba como acompañante una bebé de 11 meses. Camioneta Amarok conducida por una persona quien presentó dosaje 0,00 g/L.

La menor fue trasladada al Hospital Notti, donde se constató que presentaba lesiones leves. Se encuentra fuera de peligro.

Investigación en curso

La mecánica del hecho aún está bajo investigación. Las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo el impacto entre los tres vehículos y si hubo exceso de velocidad u otras infracciones además del consumo de alcohol.