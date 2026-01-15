Mañana movida: tembló en San Juan y se sintió en Mendoza

El movimiento telúrico fue de magnitud 4.5 en la escala de Richter y se registró cerca de las 5.30 am.

Un sismo de magnitud 4.5 en la escala de Richter se registró en la madrugada del jueves y fue percibido en distintos puntos de Mendoza, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El movimiento telúrico sorprendió a los vecinos que se encontraban en edificios altos, aunque no se reportaron daños ni personas afectadas.

El temblor ocurrió a las 5.30 horas y tuvo su epicentro a 41 kilómetros al oeste de San Juan, a unos 146 kilómetros al norte de la ciudad de Mendoza. La profundidad del fenómeno fue de 117 kilómetros, lo que explica que, pese a la magnitud, no generara consecuencias materiales ni víctimas.

En el Gran Mendoza, el sismo se sintió principalmente en construcciones de más de tres pisos, donde el movimiento fue más perceptible. Testimonios de vecinos señalaron que la sacudida fue breve pero clara, lo que generó inquietud en las primeras horas del día.