Maipú: una nena de 8 años fue derivada de urgencia al Hospital Notti tras un accidente

Una menor que viajaba como acompañante en una moto resultó herida tras un choque con una camioneta Ford F-100 en el ingreso al barrio Las Bodegas. Primero fue trasladada al Hospital Paroissien y luego derivada al Notti.

Una niña de 8 años fue trasladada de urgencia al Hospital Pediátrico Humberto Notti luego de protagonizar un accidente vial este miércoles en Maipú. La menor viajaba como acompañante en una motocicleta que chocó contra una camioneta en calle Tropero Sosa, en el ingreso al barrio Las Bodegas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 12.30, cuando un llamado al 911 alertó sobre la colisión entre una camioneta Ford F-100 y una motocicleta Mondial de 110 centímetros cúbicos.

Según el relato del conductor de la camioneta, un hombre de 73 años, circulaba de oeste a este y, al girar hacia el norte para ingresar al barrio Las Bodegas, sintió un impacto en uno de los laterales del vehículo.

En la moto viajaba la niña junto a una mujer de 33 años, quien conducía el rodado.

Tras el accidente, la menor fue trasladada inicialmente al Hospital Paroissien. Posteriormente, se informó que debía ser derivada de urgencia al Hospital Notti, por lo que personal de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) acompañó a la ambulancia durante el traslado.

Por su parte, personal de Tránsito realizó el dosaje de alcohol al conductor de la camioneta, que arrojó un resultado de 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por disposición del fiscal interviniente, se ordenó realizar las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.