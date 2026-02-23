Maipú: un camión embistió a un auto y provocó un vuelco con varios heridos

El siniestro ocurrió en la intersección de Acceso Este e Isidro Maza, cuando un camionera se habría quedado dormido. Dos niños y otros ocupantes del vehículo fueron trasladados a distintos hospitales con lesiones de diversa gravedad, mientras la Policía investiga las circunstancias del hecho.

Un accidente vial en Maipú dejó como saldo varios heridos, entre ellos dos niños, luego de que un camionero se quedara presuntamente dormido al volante y embistiera a un automóvil. El hecho ocurrió el domingo cerca de las 23:40 en la intersección de Acceso Este e Isidro Maza, cuando un camión Ford Cargo colisionó por alcance contra un Chevrolet Corsa Classic que circulaba en la misma dirección.

El impacto fue tan fuerte que el vehículo menor terminó cayendo a un desagüe de seis metros de profundidad. El conductor del Corsa sufrió trauma torácico y fue trasladado al Hospital Central, mientras que los dos menores que viajaban como acompañantes resultaron con politraumatismos y fueron derivados al Hospital Notti. Una mujer mayor que también iba en el auto presentó lesiones leves y quedó fuera de peligro tras recibir asistencia médica.

El camionero, oriundo de Buenos Aires, no sufrió heridas y el dosaje de alcohol en sangre arrojó 0,00 g/L, descartando consumo de bebidas alcohólicas. Según testigos y fuentes policiales, el hombre se habría quedado dormido, lo que provocó la colisión y el posterior vuelco del automóvil.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Vial de Gran Mendoza y ambulancias del SEC, quienes realizaron las tareas de rescate y el traslado de los heridos a distintos hospitales. El operativo incluyó el corte parcial del tránsito en la zona para facilitar la asistencia y garantizar la seguridad de los conductores que circulaban por el acceso.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las responsabilidades del hecho y confirmar si la fatiga al volante fue la causa principal del accidente. Este episodio vuelve a poner en debate la importancia de los controles y la prevención en rutas de alto tránsito.