Maipú: policías asistieron un parto y ayudaron a nacer a una beba

Una mujer de 27 años dio a luz en su casa de Maipú durante la madrugada y fue asistida por efectivos de la Policía de Mendoza. Tanto la madre como la recién nacida fueron trasladadas al Hospital Paroissien y se encuentran en buen estado de salud.

Un hecho cargado de emoción se vivió en las primeras horas de este miércoles en Maipú, cuando efectivos de la Policía de Mendoza asistieron a una mujer de 27 años que entró en trabajo de parto en su domicilio y dieron asistencia clave para el nacimiento de su hija.

El episodio ocurrió alrededor de las 4.15 de la madrugada en una vivienda del barrio 25 de Mayo, luego de un llamado al 911 que alertó sobre una mujer con dolores intensos y ruptura de bolsa. Ante la urgencia, personal de la Unidad Especializada de Patrullaje Maipú (UEP) fue desplazado de inmediato por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

Al llegar al lugar, los policías constataron que el parto era inminente. Siguiendo paso a paso las indicaciones de los operadores del 911, los efectivos asistieron a la parturienta en el umbral de la vivienda, donde finalmente nació la beba. Uno de los momentos clave fue la ligadura del cordón umbilical, realizada correctamente gracias a las instrucciones brindadas desde la central de emergencias.

Minutos después del nacimiento, arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que trasladó a la madre y a la recién nacida al Hospital Paroissien. Según confirmaron fuentes oficiales, ambas se encuentran en buen estado de salud y fuera de peligro.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron el rápido accionar policial, la coordinación con el sistema de emergencias y la capacitación del personal para actuar en situaciones críticas.