Maipú: falleció electrocutada una mujer de 32 años

Una mujer de 32 años murió este miércoles por la noche tras sufrir una descarga eléctrica en su vivienda del departamento de Maipú. El hecho ocurrió en el barrio San Cayetano, en Villa La Angostura de Maipú, y es investigado por la Justicia.

Según la información oficial, cerca de las 20.24 ingresó un llamado a la línea de emergencias desde el Hospital Metraux, donde personal de seguridad privada informó que había llegado una mujer víctima de electrocución, sin signos vitales.

Efectivos de la Comisaría 61° de Maipú se trasladaron al centro asistencial y entrevistaron a la pareja de la víctima, un hombre de 30 años domiciliado en el mismo lugar. De acuerdo con su relato, se encontraba durmiendo cuando fue despertado por familiares al advertir una baja de tensión eléctrica en la vivienda. Al verificar lo ocurrido, encontraron a la mujer tendida en el suelo y, sin conocer qué había sucedido, la trasladaron de inmediato al hospital.

La médica de guardia, constató que la paciente había ingresado a las 20 sin signos vitales y a las 20.30 declaró el fallecimiento por electrocución.

En la causa interviene la Oficina Fiscal de Maipú, a cargo del fiscal Ignacio Carmona, quien dispuso que personal de Policía Científica trabaje en el domicilio para realizar las pericias correspondientes.

También se ordenó el levantamiento del cuerpo, la identificación de los moradores y de las personas que se encontraban en la vivienda al momento del hecho, además de las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias en que se produjo la descarga eléctrica.