Madrugada de incendios en Guaymallén y Maipú dejaron pérdidas materiales totales y heridos

La madrugada del viernes en Guaymallén estuvo marcada por un incendio que puso en riesgo la vida de una familia. El hecho ocurrió cerca de las 2 en una casa de calle Rafael Obligado al 1300, donde una estufa eléctrica enchufada habría iniciado las llamas en la cocina-comedor.

Los moradores lograron escapar gracias a la rápida reacción de los vecinos, que ayudaron a rescatar a dos menores de 9 y 10 años. Una mujer sufrió quemaduras de segundo grado en abdomen y brazo, mientras otro adulto presentó lesiones en rostro y espalda. Ambos fueron trasladados al Hospital Lagomaggiore para recibir atención médica. Los niños fueron asistidos en el lugar y quedaron al cuidado de familiares por disposición del ETI.

Uno de los testigos contó: “Escuchamos gritos y vimos humo. No dudamos en entrar para sacar a los chicos, porque el fuego avanzaba muy rápido”. La solidaridad vecinal fue clave para evitar una tragedia mayor.

Horas antes, en Maipú, otro incendio había generado caos en el barrio Viejo Tonel II. Cerca de las 21.30 del jueves, una mujer de 58 años escuchó una explosión en su garaje y observó cómo uno de los autos comenzaba a arder. El fuego se propagó rápidamente y destruyó un Peugeot 208, un Peugeot 308 y una motocicleta Yamaha 250 cc.

Bomberos trabajaron intensamente para controlar las llamas, que también afectaron una puerta vidriada del garaje. En este caso no se registraron heridos, aunque las pérdidas materiales fueron totales. La propietaria declaró: “Sentí un estallido y cuando salí ya estaba todo envuelto en fuego. No pude hacer nada”.

Las autoridades remarcaron la importancia de revisar instalaciones eléctricas y evitar dejar estufas enchufadas durante la noche, especialmente en épocas de bajas temperaturas. En el caso de Maipú, el informe preliminar de Bomberos indica que el foco ígneo se habría originado en uno de los automóviles.