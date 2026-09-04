Luz en Mendoza: las facturas bajan desde septiembre y estos usuarios podrán ahorrar hasta $14000

Desde septiembre, las facturas de luz tendrán una baja para hogares subsidiados y no subsidiados. El ahorro podrá llegar hasta $14.000 por bimestre, debido a la ampliación del consumo subsidiado y al aumento de la bonificación.

Los usuarios residenciales de Mendoza recibirán una buena noticia en sus próximas facturas de electricidad. Desde septiembre, se aplicarán modificaciones en el esquema de subsidios que permitirán una reducción en el costo de la luz para distintos grupos de usuarios, mientras que el servicio no tendrá un nuevo aumento general.

La medida fue establecida por la Secretaría de Energía de la Nación e incluye una ampliación del bloque de consumo subsidiado para los hogares que cuentan con asistencia estatal. El límite pasó de 150 a 200 kilowatts mensuales.

A esto se suma un incremento en la bonificación aplicada sobre ese bloque subsidiado. El beneficio, que anteriormente rondaba el 16,59%, pasó al 25%.

Cuánto bajará la factura de luz

Según se explicó, el impacto será diferente de acuerdo con el nivel de consumo y la situación de cada usuario.

En los hogares que cuentan con subsidios, la reducción promedio en la factura será de entre 0,5% y 6%. Esto representa un ahorro estimado de entre $2.700 y $14.000 por bimestre, es decir, cada dos meses.

La ampliación del bloque subsidiado busca aliviar principalmente a los hogares que se mantienen dentro del esquema de asistencia energética y cuyo consumo mensual se encuentra dentro de los nuevos límites establecidos.

Qué pasa con quienes no tienen subsidios

Los usuarios residenciales que no reciben subsidios también tendrán una reducción, aunque será menor.

En este segmento, la baja prevista oscilará entre 0,35% y 0,8%, con un ahorro estimado de entre $200 y $9.000 por bimestre, dependiendo del consumo de cada hogar.

De esta manera, tanto los usuarios subsidiados como aquellos que afrontan la tarifa sin asistencia tendrán algún alivio en el costo de la electricidad durante septiembre.

El impacto promedio en Mendoza

De acuerdo con la información difundida, el impacto promedio de las modificaciones sobre el conjunto de los usuarios mendocinos será de aproximadamente 2,7%.

La reducción final que verá cada usuario dependerá de factores como su categoría tarifaria, el consumo registrado y, en el caso de quienes tienen subsidios, la cantidad de energía alcanzada por el beneficio.

Qué ocurrirá con las empresas y grandes usuarios

La situación será diferente para los grandes usuarios y empresas, ya que en estos casos la modificación de la estructura tarifaria tendrá otras características.

Según se explicó, para este segmento aumentó el componente de energía, pero disminuyó el correspondiente a la potencia. Por este motivo, el impacto promedio puede resultar en un incremento, aunque el resultado final dependerá de las características y del perfil de consumo de cada empresa.

Cómo acceder al subsidio de la luz en Mendoza

El formulario para solicitar el acceso al subsidio energético continúa vigente. Los usuarios que quieran consultar o completar el trámite pueden ingresar al sitio oficial del EPRE Mendoza.

El nuevo esquema comenzará a reflejarse en las facturas correspondientes a los consumos alcanzados por las modificaciones implementadas desde septiembre.