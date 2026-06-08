¿Lunes muy frío?

Contingencias Climáticas señaló que este lunes se viene una jornada con vientos del Sur que provocará una disminución de la temperatura.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Contingencias Climáticas de la provincia anunciaron que está jornada estará fresca y ventosa en la provincia. Este lunes el viento frío del Sur provocará una disminución de la temperatura. La máxima alcanzará solo los 12 grados. Con el correr de los días se mantendrá fresco con máximas que pueden alcanzar los 14 o 15 grados.

¿Cómo estará este lunes 08-06-2026?

Este lunes estará mayormente nublado, predominio de los vientos del sector sur con descenso de la temperatura, precipitaciones aisladas y neblinas matinales.

Máxima: 12°C | Mínima: 7°C

¿Qué pasará este martes 09-06-2026?

Parcialmente nublado, predominio de los vientos variables con leve ascenso de la temperatura. Nevadas en cordillera.

Máxima: 14°C | Mínima: 7°C

Miércoles 10-06-2026

Parcialmente nublado, predominio de los vientos del sector sur, con ascenso de la temperatura. Nevadas en cordillera.

Máxima: 16°C | Mínima: 6°C

Jueves 11-06-2026

Parcialmente nublado, predominio de los vientos del sector norte, con leve descenso de la temperatura.

Máxima: 14°C | Mínima: 6°C

Viernes 12-06-2026

Parcialmente nublado, predominio de los vientos del sector norte, con ascenso de la temperatura.

Máxima: 15°C | Mínima: 6°C

Sábado 13-06-2026

Mayormente nublado, predominio de los vientos del sector sur, con descenso de la temperatura, precipitaciones aisladas en el llano. Nevadas en cordillera.

Máxima: 12°C | Mínima: 7°C

Domingo 14-06-2026

Parcialmente nublado, predominio de los vientos del sector norte, con poco cambio de la temperatura.

Máxima: 12°C | Mínima: 7°C