Lunes muy fresco en Mendoza: ¿llueve?

Defensa Civil comunicó que este lunes ingresa el frente frío a la provincia. Hay posibilidad de lluvias y lloviznas.

Defensa Civil Mendoza aclaró que este lunes ingresa el frente frío a la provincia. La máxima bajará a los 20 grados centígrados y habrá fuertes vientos en el Este de la provincia. Además, puede llover en sectores de la provincia

¿Cómo estará este lunes 27-10-2025?

Este lunes estará parcialmente nublado y ventoso con marcado descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Ingreso de frente frío.

Máxima: 22°C | Mínima: 11°C

¿Qué pasa el martes 28-10-2025?

El martes estará mayormente nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del este. Mejoran las condiciones meteorológicas en la tarde con nubosidad en disminución. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 16°C | Mínima: 5°C

¿Cómo estará el miércoles 29-10-2025?

El miércoles habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Heladas parciales. Parcial nublado en cordillera. Precipitaciones en el sudoeste provincial.

Máxima: 21°C | Mínima: 5°C

Jueves 30-10-2025

El jueves habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Poco nuboso en cordillera

Máxima: 27°C | Mínima: 7°C

Viernes 31-10-2025

El viernes habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, tormentas aisladas hacia la noche, vientos moderados del noreste.

Máxima: 30°C | Mínima: 12°C