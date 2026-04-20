Lunes fresco y con nevadas en cordillera ¿cuál será la temperatura?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta Amarilla por fuertes nevadas en la cordillera. En el llano seguirá fresco y con máximas que no llegarán a los 20 grados.

Este lunes estará fresco en la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió Alertas Amarilla y Naranja por nevadas en la cordillera. Será más fuerte en el Sur y en zonas como Malargüe.

¿Cómo estará este lunes 20-04-2026?

Mayormente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sudeste y precipitaciones aisladas. Nevadas en cordillera.

Máxima: 19°C | Mínima: 9°C

Martes 21-04-2026

Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Mejoran las condiciones meteorológicas. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 20°C | Mínima: 8°C

Miércoles 22-04-2026

Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 10°C

Jueves 23-04-2026

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 11°C

Viernes 24-04-2026

Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 12°C

Sábado 25-04-2026

Nubosidad variable con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur rotando al noreste. Tormentas en el sur provincial en la mañana.

Máxima: 21°C | Mínima: 12°C