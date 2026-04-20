Lunes fresco y con nevadas en cordillera ¿cuál será la temperatura?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta Amarilla por fuertes nevadas en la cordillera. En el llano seguirá fresco y con máximas que no llegarán a los 20 grados.
Este lunes estará fresco en la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió Alertas Amarilla y Naranja por nevadas en la cordillera. Será más fuerte en el Sur y en zonas como Malargüe.
¿Cómo estará este lunes 20-04-2026?
Mayormente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sudeste y precipitaciones aisladas. Nevadas en cordillera.
Máxima: 19°C | Mínima: 9°C
Martes 21-04-2026
Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Mejoran las condiciones meteorológicas. Parcial nublado en cordillera.
Máxima: 20°C | Mínima: 8°C
Miércoles 22-04-2026
Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera.
Máxima: 23°C | Mínima: 10°C
Jueves 23-04-2026
Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 24°C | Mínima: 11°C
Viernes 24-04-2026
Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.
Máxima: 24°C | Mínima: 12°C
Sábado 25-04-2026
Nubosidad variable con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur rotando al noreste. Tormentas en el sur provincial en la mañana.
Máxima: 21°C | Mínima: 12°C