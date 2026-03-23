Lunes fresco en Mendoza: ¿de cuánto será la máxima?

Contingencias Climáticas señaló que este lunes se mantendrá nublado y ventoso. La máxima estará cercana a los 22 grados. Para mañana se espera que mejore el tiempo.

En este lunes feriado para algunos, el departamento de Contingencias Climáticas señaló que se mantendrá fresco durante toda la jornada con una máxima que llegará a los 22 grados. Para mañana se espera que mejore.

¿Cómo estará este lunes 23-03-2026?

Este lunes estará algo nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur rotando al noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 10°C

Martes 24-03-2026

Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 10°C

Miércoles 25-03-2026

Tiempo bueno con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 14°C

Jueves 26-03-2026

Inestable con nubosidad variable y ascenso de la temperatura. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 13°C