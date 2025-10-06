Lunes fresco en Mendoza: ¿cuándo sube la temperatura y llega a 30 grados?

Lunes fresco en Mendoza: ¿cuándo sube la temperatura y llega a 30 grados?

Luego del viento Zonda del sábado y el frío que llegó el domingo, este lunes amaneció fresco. El Servicio Meteorológico Nacional señaló que subirá la temperatura durante esta semana.

Redacción ElNueve.com

Este fin de semana hubo presencia de viento Zonda y luego la entrada de un frente frío a la provincia lo que provocó que bajará la temperatura y la máxima para este lunes esté cerca de los 20 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que continuará subiendo la temperatura y la más alta llegará a los 30 grados.

¿Cómo estará este lunes 06-10-2025?

Este lunes habrá tiempo bueno con ascenso de la temperatura, heladas parciales, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 7°C

Martes 07-10-2025

El martes habrá tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 9°C

Miércoles 08-10-2025

El miércoles habrá tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 11°C

Jueves 09-10-2025

Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 12°C

Viernes 10-10-2025

Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Poco nuboso en cordillera.

máxima: 30°C | Mínima: 16°C

Sábado 11-10-2025

Parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas. Nevadas en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 16°C