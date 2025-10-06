Lunes fresco en Mendoza: ¿cuándo sube la temperatura y llega a 30 grados?

Luego del viento Zonda del sábado y el frío que llegó el domingo, este lunes amaneció fresco. El Servicio Meteorológico Nacional señaló que subirá la temperatura durante esta semana.

Este fin de semana hubo presencia de viento Zonda y luego la entrada de un frente frío a la provincia lo que provocó que bajará la temperatura y la máxima para este lunes esté cerca de los 20 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que continuará subiendo la temperatura y la más alta llegará a los 30 grados.

¿Cómo estará este lunes 06-10-2025?

Este lunes habrá tiempo bueno con ascenso de la temperatura, heladas parciales, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 7°C

Martes 07-10-2025

El martes habrá tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 9°C

Miércoles 08-10-2025

El miércoles habrá tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 11°C

Jueves 09-10-2025

Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 12°C

Viernes 10-10-2025

Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Poco nuboso en cordillera.

máxima: 30°C | Mínima: 16°C

Sábado 11-10-2025

Parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas. Nevadas en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 16°C