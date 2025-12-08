Lunes con ascenso de la temperatura en Mendoza: ¿en qué zonas hay alerta por tormentas?

Tras un fin de semana marcado por lluvias intensas y un notable descenso térmico, Mendoza inicia la semana con un ascenso de la temperatura y condiciones más estables. Sin embargo, el alerta amarilla por tormentas continúa vigente para el Sur provincial y sectores de precordillera.

Después de varios días de inestabilidad, granizo y fuertes precipitaciones en el Gran Mendoza y el Este provincial, el pronóstico anticipa un lunes 8 de diciembre con una mejora del tiempo y una tarde ideal para aprovechar el feriado. Aun así, algunas áreas del territorio mendocino permanecen bajo alerta amarilla por tormentas, especialmente el Sur y zonas de precordillera.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las próximas jornadas estarán dominadas por mañanas agradables y tardes más cálidas, con un paulatino aumento de la temperatura que se mantendrá al menos hasta mediados de semana.

Pronóstico del tiempo para este lunes 8 de diciembre en Mendoza

Para hoy se espera una jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura, acompañada por vientos moderados del noreste. La temperatura se ubicará entre una mínima de 14°C y una máxima de 30°C.

En zonas de alta montaña, el tiempo se presentará con cielo parcialmente nublado y un progresivo deterioro hacia la tarde, acompañado por precipitaciones débiles aisladas. Allí, la máxima será de 12°C y la mínima de -5°C.

Hacia el final de la tarde, en el llano, puede aumentar la nubosidad, con posibilidad de tormentas aisladas en sectores de precordillera y en el departamento de Malargüe, especialmente durante la noche.

Cómo sigue el tiempo en Mendoza: martes

Martes 9 de diciembre

La tendencia cálida continuará con otro ascenso de la temperatura. Se prevé cielo algo nublado, mientras que hacia la noche podrían desarrollarse tormentas aisladas, principalmente en la zona cordillerana.