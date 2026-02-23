¿Lunes caluroso?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que habrá un leve ascenso en la temperatura. Además puede ocurrir precipitaciones aisladas.

El departamento de Contingencias Climáticas de la provincia informó que se espera una jornada con calor en la provincia este lunes. La máxima rondará los 34 grados aunque está temperatura irá en disminución con el correr de la semana.

¿Cómo estará este lunes 23-02-2026?

Este lunes habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. inestable hacia la noche en el norte de la provincia. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 34°C | Mínima: 18°C

Martes 24-02-2026

El martes habrá nubosidad variable con descenso de la temperatura y tormentas aisladas en el norte y este provincial, vientos algo fuertes del sector sur. Inestable en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 19°C

Miércoles 25-02-2026

El miércoles estará parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura y vientos leves del sector sur. Inestable hacia la noche. Inestable en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 18°C

Jueves 26-02-2026

El jueves habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Tormentas hacia la noche. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 17°C

Viernes 27-02-2026

El viernes habrá nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, muy inestable. Tormentas con granizo afectando sectores cultivados.

Máxima: 31°C | Mínima: 18°C

Sábado 28-02-2026

El sábado habrá nubosidad en disminución con descenso de la temperatura, vientos moderados del noreste.

Máxima: 29°C | Mínima: 18°C