Lunes agradable en Mendoza: ¿cuándo sube la temperatura?

Esta semana comenzó agradable en la provincia. Una máxima de 24 grados invita a vivir una jornada agradable. Para mañana, se espera que suba aún más llegando la máxima a 28 grados y, además, que llueva.

Lunes 13-04-2026

Este lunes estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 14°C