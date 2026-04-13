Lunes agradable en Mendoza: ¿cuándo sube la temperatura?

Contingencias Climáticas de Mendoza señaló que para este lunes se mantendrá el tiempo estable con una máxima de 24 grados centígrados. Para mañana se espera que suba la temperatura y pueda haber tormentas.
Esta semana comenzó agradable en la provincia. Una máxima de 24 grados invita a vivir una jornada agradable. Para mañana, se espera que suba aún más llegando la máxima a 28 grados y, además, que llueva.
Lunes 13-04-2026
Este lunes estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Parcial nublado en cordillera.
Máxima: 24°C | Mínima: 14°C
Martes | 14-04-2026
Este martes habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste rotando al noreste. Tormentas hacia la noche. Parcial nublado en cordillera.
Máxima: 28°C | Mínima: 13°C
Miércoles 15-04-2026
Mayormente nublado con descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas, vientos moderados del sector sur.
Máxima: 22°C | Mínima: 14°C