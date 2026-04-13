Lunes agradable en Mendoza: ¿cuándo sube la temperatura?

Lunes agradable en Mendoza: ¿cuándo sube la temperatura?

#Pronóstico

Contingencias Climáticas de Mendoza señaló que para este lunes se mantendrá el tiempo estable con una máxima de 24 grados centígrados. Para mañana se espera que suba la temperatura y pueda haber tormentas.

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Redacción ElNueve.com

Esta semana comenzó agradable en la provincia. Una máxima de 24 grados invita a vivir una jornada agradable. Para mañana, se espera que suba aún más llegando la máxima a 28 grados y, además, que llueva.

Lunes 13-04-2026

Este lunes estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 14°C

Martes | 14-04-2026

Este martes habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste rotando al noreste. Tormentas hacia la noche. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 13°C

Miércoles 15-04-2026

Mayormente nublado con descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas, vientos moderados del sector sur.

Máxima: 22°C | Mínima: 14°C

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