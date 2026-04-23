Luján de Cuyo: una adolescente de 14 años está en grave estado tras ser atropellada por una moto

La menor intentaba cruzar la calle cuando fue embestida por el vehículo. Fue trasladada de urgencia al hospital.

Un grave siniestro vial en Luján de Cuyo dejó como saldo a una adolescente de 14 años en delicado estado de salud, luego de ser atropellada por una motocicleta en la intersección de calles San Martín y Mosconi, en el distrito de Carrodilla.

El hecho se registró cerca de las 14.13 y generó un importante despliegue policial y sanitario en la zona. La menor estaba intentando cruzar la calle cuando fue embestida por la motocicleta.

De acuerdo a la información oficial, el conductor de una motocicleta Honda 150 cc, un joven de 22 años, circulaba por calle San Martín en dirección hacia el sur cuando, por motivos que aún se investigan, impactó contra la menor. En el rodado también viajaba una acompañante quien no sufrió heridas de gravedad.

Tras el impacto, vecinos de la zona alertaron al 911, lo que permitió la rápida intervención del personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

La adolescente fue asistida en el lugar y luego trasladada de urgencia al Hospital Español, donde fue diagnosticada con politraumatismos graves.

Según las primeras informaciones, permanece internada en estado delicado, mientras los profesionales de la salud evalúan su evolución.

En el lugar del hecho trabajó personal de Tránsito Municipal, que le realizó el test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó resultado negativo.

Por estas horas, la Oficina Fiscal de la jurisdicción lleva adelante las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del accidente y establecer eventuales responsabilidades.