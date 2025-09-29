Luján de Cuyo: se hizo un pozo enorme en el Acceso Sur y cortaron el tránsito

El tránsito en el Acceso Sur quedó interrumpido en ambos sentidos a la altura de calle Carrodilla por un socavón generado por una falla en el sistema sanitario. La Municipalidad de Luján de Cuyo trabaja en la zona.

El Acceso Sur en Luján de Cuyo permanece con el tránsito interrumpido en ambos sentidos luego de que se produjera un socavón en plena ruta por una falla en el sistema sanitario. La situación genera importantes complicaciones en una de las arterias más transitadas del Gran Mendoza.

De acuerdo con lo informado por la Municipalidad de Luján de Cuyo, la medida se tomó de manera preventiva para evitar accidentes y permitir el trabajo de las cuadrillas municipales sobre el sector afectado de la Ruta Nacional 40.

La falla se originó en el sistema sanitario y provocó un hundimiento en la calzada a la altura de la calle Carrodilla. Ante esta emergencia, las autoridades confirmaron que se instalará un bypass de emergencia con el objetivo de restablecer la circulación lo antes posible.

El corte impacta tanto en el tránsito hacia el sur como en el ingreso a la Ciudad de Mendoza. Desde el municipio solicitaron a los conductores circular con precaución y, en lo posible, optar por vías alternativas hasta que finalicen los trabajos de reparación.