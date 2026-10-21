Luján de Cuyo: más de 300 personas se presentaron para cubrir 30 puestos de trabajo

La convocatoria de una empresa dedicada a la conserva y el envasado de alimentos generó largas filas durante tres días consecutivos. Algunos mendocinos llegaron de madrugada para conseguir un lugar en la selección de personal para la temporada de verano.

La búsqueda de empleo volvió a mostrar la difícil situación laboral que atraviesan numerosos mendocinos. En Luján de Cuyo, más de 300 personas se presentaron para intentar acceder a solo 30 puestos de trabajo temporarios en una empresa dedicada a la elaboración y el envasado de conservas.

La convocatoria generó largas filas desde las primeras horas de la madrugada durante tres días consecutivos. Algunos aspirantes llegaron alrededor de las 4, mientras que otros se acercaron incluso durante la noche anterior para asegurarse un lugar y tener la posibilidad de ingresar a trabajar durante los meses de verano.

Filas desde la madrugada para conseguir un trabajo en Luján

Desde el lunes, los postulantes se acercaron a la fábrica con la expectativa de conseguir una de las vacantes disponibles. Según relataron quienes aguardaban su turno, la cantidad de interesados superó ampliamente el número de lugares ofrecidos.

Una de las personas que se presentó contó que llegó cerca de las 4.20 y que ya había alrededor de 50 personas delante suyo. Otros aspirantes aseguraron que habían intentado anotarse en jornadas anteriores, pero no habían logrado llegar a tiempo.

La convocatoria estaba destinada principalmente a personas que buscan incorporarse por primera vez a la empresa, aunque también había incertidumbre sobre la situación de quienes habían trabajado durante temporadas anteriores.

Qué trabajos ofrecen y cuánto dura la contratación

Los puestos disponibles están vinculados a las tareas de conserva y envasado de alimentos, una actividad que requiere personal durante los meses de mayor movimiento productivo.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, la temporada comenzaría en noviembre y se extendería hasta febrero o marzo, según el avance de la cosecha y las necesidades de producción. De esta manera, las vacantes representan una oportunidad de obtener ingresos durante algunos meses, aunque no se trata de empleos permanentes.

Entre quienes se acercaron había personas que buscaban su primera experiencia en la fábrica y otras que intentaban volver a trabajar durante la temporada. También hubo familiares que acompañaron a los postulantes desde temprano.

En una primera instancia, la inscripción se realizaba con el DNI. Según explicaron los interesados, quienes avancen en el proceso de selección deberán presentar posteriormente su currículum y el certificado de manipulación de alimentos, entre otros requisitos que pueda solicitar la empresa.

Los postulantes recibían un número para ordenar la atención y debían esperar un eventual llamado para continuar con el proceso de selección.

La demanda de empleo, una preocupación en Mendoza

La convocatoria en Luján de Cuyo se produjo en un contexto de preocupación por la pérdida de puestos de trabajo en el país. Según datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación, hubo una caída de más de 136.000 empleos en Argentina durante el último año.

En Mendoza, en julio de 2025 la provincia tenía 246.651 trabajadores asalariados privados registrados. Un año después, en julio de 2026, la cifra había bajado a 234.673. Es decir, alrededor de 11.978 puestos de trabajo menos.

Esto equivale a casi 230 empleos perdidos por semana, 33 por día y un trabajo que se queda sin su fuente de sustento cada 44 minutos. Hablando de empleo registrado y privado.