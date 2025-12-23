Luján de Cuyo: la distracción al cruzar la calle que te puede costar casi 200 mil pesos a partir de 2026

El nuevo Código de Convivencia de Luján de Cuyo, que entrará en vigencia en abril de 2026, incorpora sanciones específicas para peatones. Una de las más llamativas apunta al uso del celular, una distracción cotidiana que, según la normativa, podrá derivar en multas.

Cruzar la calle mientras mirás el celular es una escena cotidiana. Mensajes, audios, redes sociales o mapas forman parte de la rutina diaria. Sin embargo, en Luján de Cuyo, esa distracción podría tener consecuencias económicas importantes a partir de 2026 con la aprobación del nuevo Código de Convivencia que introduce una serie de reglamentaciones y multas para los peatones.

El artículo 108 del nuevo Código establece que toda persona que cruce una calle debe hacerlo con atención total al entorno. En ese marco, queda prohibido iniciar o realizar el cruce mientras se utiliza el celular de manera manual, ya sea para escribir mensajes, leer chats, navegar por internet o interactuar con aplicaciones.

La única excepción contemplada es el uso de manos libres, siempre y cuando no interfiera con la concentración necesaria para cruzar de forma segura.

La intención, según explican desde el municipio, no es recaudatoria, sino reducir accidentes, ordenar el espacio público y reforzar hábitos de seguridad vial, teniendo en cuenta que los peatones también forman parte del tránsito.

Cuánto puede salir la multa por cruzar la calle mirando el celular

La infracción está catalogada como falta leve, pero eso no significa que la sanción sea baja. El Código remite a la escala general de multas, que se mide en Unidades Tributarias Municipales (UTM).

Actualmente, el valor de una UTM es de $192. Para las faltas leves, la normativa prevé un rango que va de 70 a 1000 UTM, dependiendo de la situación y de los criterios de la autoridad actuante.

Multa mínima: $13.440

$13.440 Multa máxima: $192.000

De esta manera, en el escenario más alto, cruzar la calle usando el celular podría costar casi 200 mil pesos.

El nuevo Código de Convivencia de Luján de Cuyo comenzará a regir en abril de 2026. A partir de ese momento, conductas que antes eran solo recomendaciones o advertencias pasarán a estar expresamente tipificadas como infracciones.

Además, la ordenanza aclara que la multa administrativa no excluye otras responsabilidades si de la conducta se desprenden consecuencias mayores, como lesiones o daños a terceros.