Luján de Cuyo: Habilitaron el Acceso Sur tras cinco días de reparaciones por el socavón

Tras cinco días de cortes y trabajos intensivos, el Acceso Sur de Mendoza quedó habilitado nuevamente luego de que un socavón afectara la calzada a la altura de Carrodilla. Las autoridades completaron la reparación del colector cloacal dañado y la repavimentación.

Después de cinco días de intensos trabajos, el Acceso Sur en Mendoza quedó habilitado nuevamente al tránsito en el sector afectado por un socavón de grandes dimensiones en Carrodilla a la altura de Luján de Cuyo. El hundimiento, que se produjo el lunes pasado por la rotura de un antiguo colector cloacal, obligó a un operativo de emergencia que movilizó a más de un centenar de trabajadores y generó serias complicaciones en la circulación.

Según informó el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (Aguas Luján), este viernes se habilitó la mano norte–sur, mientras que la mano contraria quedará completamente operativa durante el fin de semana. Con esta reapertura, la Ruta 40 recupera la normalidad tras días de desvíos y demoras en los accesos alternativos.

Las tareas incluyeron la instalación de un nuevo colector cloacal, la reposición de cañerías, relleno estructural, compactación de suelos y posterior repavimentación con asfalto modificado. Además, se renovaron bocas de registro y se realizaron demarcaciones horizontales de carriles y bordes conforme a las normas viales.

Finalizó la obra en el tramo Oeste del Acceso Sur y Carrodilla.

Causas del socavón

El colapso se produjo por la rotura de un caño cloacal de los años 70 que atravesaba la Ruta Nacional 40. El cemento original cedió tras décadas de exposición a la corrosión de los gases cloacales, lo que derivó en la pérdida de la estructura y en la formación del socavón que, de no haber sido detectado a tiempo, pudo haber provocado un accidente de magnitud.

Con la repavimentación de la calzada y colectoras, las autoridades confirmaron que el tránsito ya es seguro. Durante el fin de semana, se completará la habilitación total del tramo intervenido, lo que permitirá circular con normalidad por ambos sentidos del Acceso Sur.

El municipio de Luján de Cuyo destacó la cooperación de organismos provinciales y nacionales en la obra de emergencia y aseguró que las reparaciones garantizarán la estabilidad del terreno a largo plazo.