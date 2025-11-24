Luján de Cuyo: dos conductores fueron detenidos con más de 2,7 gramos de alcohol en sangre y una mujer provocó un fuerte choque

Dos episodios en menos de 24 horas expusieron nuevamente la gravedad del alcohol al volante en Luján de Cuyo: un conductor fue detenido con 2,70 g/L y una joven automovilista, con 2,76 g/L, provocó un choque que dejó un herido leve.

Dos graves episodios vinculados al consumo de alcohol al volante se registraron en Luján de Cuyo en menos de 24 horas. En ambos casos, los test de alcoholemia arrojaron resultados superiores a 2,7 gramos de alcohol en sangre, una cifra muy por encima de lo permitido.

Un conductor fue detenido en un control vial con 2,70 g/L

El primer hecho ocurrió este domingo a las 20:15, en la jurisdicción de la Subcomisaría Ugarteche. Durante un control vial realizado en conjunto entre la Policía y personal de Tránsito municipal, los agentes detuvieron la marcha de un Peugeot 206 en la intersección de Ruta 40 y Ruta 17.

Al realizar el test de alcoholemia al conductor, de 38 años, el resultado fue de 2,70 gramos de alcohol en sangre, por lo que quedó aprehendido en el lugar conforme a lo dispuesto por la Ley de Tránsito.

Una conductora alcoholizada chocó y dejó un herido leve

Horas más tarde, a las 02:25, la situación volvió a repetirse, pero con consecuencias más graves. En San Martín y Boedo, personal policial de la Comisaría 30° acudió tras un llamado al 911 que alertaba sobre un siniestro vial.

Al llegar, constataron que se trataba de una colisión entre un VW Gol, conducido por un conductor de 35 años, y un Renault manejado por una mujer de 26 años. Aunque aún no se determinó la mecánica del choque, el conductor del Gol fue asistido por médicos del SEC por politraumatismos leves.

Tránsito municipal realizó los dosajes correspondientes: el conductor del Gol registró 0,0 g/L, mientras que la conductora del Renault arrojó 2,76 g/L, una cifra extremadamente alta que derivó en su aprehensión.