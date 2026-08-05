Luján de Cuyo avanza con “Escape Preso” para controlar a las motos: de cuánto es la multa por escapes modificados

El operativo Escape Preso cumple un año en Luján de Cuyo y busca reducir la contaminación sonora provocada por motos, autos y camiones con escapes modificados. Además, la Policía Vial de Mendoza incorporó decibelímetros para extender este tipo de controles en toda la provincia.

Los escapes libres y el ruido excesivo generado por motos y vehículos modificados están en el centro de una fuerte ofensiva en Mendoza. En Luján de Cuyo, el programa Escape Preso ya permitió el secuestro de más de 300 vehículos en lo que va del año, mientras que la Policía Vial comenzó a incorporar decibelímetros homologados para reforzar los controles en distintos puntos de la provincia.

Cómo funciona el operativo Escape Preso en Luján de Cuyo

El programa Escape Preso fue lanzado el 20 de agosto del año pasado por el municipio de Luján de Cuyo con el objetivo de controlar a quienes modifican los sistemas de escape para aumentar el nivel de ruido de motos, autos y camiones.

Actualmente, el municipio realiza dos operativos simultáneos por día en distintos sectores del departamento para evitar que los conductores conozcan previamente los lugares donde se realizan los controles.

El procedimiento comienza con un control de alcoholemia al conductor y luego continúa con la medición del nivel de ruido mediante decibelímetros. Si el vehículo supera los límites permitidos por la normativa, los inspectores labran la infracción y proceden al secuestro de la unidad.

De cuánto es la multa por circular con un escape libre

Las sanciones para quienes circulen con un escape adulterado son elevadas. Según informó el municipio, la multa asciende a $350.000 para los conductores que generen contaminación sonora por utilizar un sistema de escape no homologado o modificado.

Sin embargo, ese monto no es el único gasto que deberá afrontar el infractor.

Para recuperar el vehículo también deberá:

Abonar el acarreo y el bodegaje .

y el . Instalar nuevamente un escape reglamentario .

. Realizar ese cambio antes de retirar la unidad de la playa de secuestro.

Hasta que el vehículo no vuelva a cumplir con las condiciones originales de fábrica, no será entregado a su propietario.

Como parte del operativo, los agentes municipales utilizan cámaras corporales, mientras que los móviles cuentan con sistemas de grabación que transmiten las imágenes en tiempo real al Centro de Monitoreo.

En paralelo a la experiencia de Luján de Cuyo, el Gobierno provincial dio un paso importante para ampliar este tipo de controles. La Policía Vial de Mendoza incorporó 10 decibelímetros homologados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que serán utilizados para medir el nivel de ruido emitido por los vehículos.

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, presentó los equipos durante una reunión con autoridades policiales, jueces viales, municipios y asociaciones vinculadas a la seguridad vial.

En una primera etapa, los controles provinciales tendrán un carácter preventivo. Los efectivos medirán el nivel sonoro de los vehículos y notificarán a los conductores cuando excedan los límites permitidos, pero inicialmente no aplicarán sanciones económicas.

Mientras tanto, el Ejecutivo trabaja en una modificación del decreto reglamentario de la Ley de Tránsito 9.024 para fortalecer el marco legal que permitirá utilizar estas mediciones como prueba en las infracciones.

Cuántos decibeles están permitidos

La legislación vigente establece distintos límites de emisión sonora según el tipo de vehículo.

Actualmente, la Ley de Tránsito 9.024 fija los siguientes máximos:

85 decibeles (dbA) para motos, ciclomotores, bicicletas con motor y vehículos de hasta 3.000 kilos .

para motos, ciclomotores, bicicletas con motor y vehículos de hasta . 90 decibeles (dbA) para vehículos que superen ese peso.

Las mediciones deberán realizarse siguiendo un protocolo técnico específico, que contempla la distancia respecto del escape, el ángulo del equipo y el régimen de revoluciones del motor.

Además, la normativa diferencia entre una infracción leve por exceso de ruido y una falta grave cuando el escape fue modificado deliberadamente, situación que habilita el secuestro inmediato del vehículo.