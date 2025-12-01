Luján de Cuyo abrió las inscripciones para la Escuela de Verano 2026: fechas, sedes y cómo anotarse

La Municipalidad de Luján de Cuyo abrió la inscripción para su Escuela de Verano 2026, una propuesta que reunirá actividades deportivas, recreativas y acuáticas para niños, adolescentes, adultos y personas con discapacidad. El programa funcionará del 2 de enero al 6 de febrero, con cupos limitados.

La Municipalidad de Luján de Cuyo anunció el inicio de las inscripciones para la nueva edición de “Viví el Verano en Luján”, el programa que año tras año reúne a miles de vecinos en actividades deportivas, recreativas y educativas. La iniciativa, organizada por la Secretaría de Desarrollo Humano y la Dirección de Deportes y Educación, se desarrollará del 2 de enero al 6 de febrero de 2026 durante las vacaciones de verano.

El objetivo central del programa es promover hábitos saludables, fortalecer la actividad física, impulsar la integración comunitaria y ofrecer espacios inclusivos para niños, adolescentes, adultos y personas con discapacidad del departamento.

Cómo inscribirse a la Escuela de Verano 2026 en Luján de Cuyo

Las inscripciones estarán disponibles desde el 25 de noviembre hasta el 12 de diciembre de 2025, y se realizarán exclusivamente de manera online. El cupo es limitado y se asignará por orden de inscripción, por lo que desde la municipalidad recomendaron completar el trámite lo antes posible.

Podés inscribirte desde acá: https://escueladeverano.lujandecuyo.gob.ar/

Para formalizar la inscripción, es obligatorio:

Cargar datos personales reales .

Ingresar la información de los menores a cargo.

Realizar el pago en el momento, condición indispensable para confirmar la vacante.

El programa contempla diferentes propuestas según la edad:

Niñas y niños de 4 a 12 años (los de 4 años solo en Ciudad y Carrodilla).

Adolescentes de 13 a 17 años .

Actividades acuáticas y recreativas para adultos .

Programa para jóvenes con discapacidad, destinado a mayores de 12 años sin uso de pañales.

En total, serán más de 3.000 los participantes distribuidos en 8 centros a lo largo del departamento.

Dónde funcionarán la Escuela de Verano

Las actividades se dictarán de martes a viernes, salvo el programa de discapacidad, que funcionará de lunes a jueves. Las sedes habilitadas serán:

Polideportivo de Ciudad

Polideportivo Carrodilla

Camping SUPE (Las Compuertas)

Camping Dique Cipolletti (Perdriel)

Camping Punta Verde (El Carrizal)

Camping UNCuyo – ex ACA (Potrerillos–Cacheuta)

Club Peumayén Rugby

Club Luján Pádel

Cada espacio contará con grupos organizados por edades, actividades diseñadas para cada etapa y equipos profesionales especializados en deporte, recreación y primeros auxilios.

En el Polideportivo Ciudad, las actividades se realizarán en turnos mañana y tarde, con grupos de 5 a 12 años y propuestas acuáticas para adultos. También funcionará allí el espacio exclusivo para niñas y niños de 4 años.

En Carrodilla, habrá actividades para grupos de 6 a 12 años y un espacio adicional para adolescentes y adultos durante la tarde, además de grupos especiales para participantes de 4 y 5 años.

Las sedes de Perdriel, El Carrizal, Las Compuertas, Peumayén y Potrerillos–Cacheuta concentrarán sus actividades por la mañana, siempre de martes a viernes.