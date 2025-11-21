Luis Petri inauguró el primer destacamento permanente de Granaderos en Mendoza: cuál será su función y por qué es histórico

Mendoza ya cuenta con su primer destacamento permanente de Granaderos a Caballo, una presencia histórica vinculada directamente al legado sanmartiniano. El ministro de Defensa, Luis Petri, encabezó el acto en el Cerro de la Gloria, donde se presentó la nueva unidad integrada por 20 efectivos.

En una jornada cargada de simbolismo, el Cerro de la Gloria se convirtió este viernes en escenario de un hecho inédito para la provincia: la inauguración del primer destacamento permanente de Granaderos a Caballo en Mendoza, el tercero fuera de Buenos Aires y el quinto en todo el país. El acto fue encabezado por el ministro de Defensa, Luis Petri, quien llegó al Parque General San Martín acompañado por un fuerte operativo de seguridad y tránsito restringido debido al despliegue ceremonial del tradicional regimiento creado por José de San Martín en 1812.

La nueva unidad está conformada por 20 granaderos, entre ellos 15 mendocinos que completaron su formación específica en Buenos Aires. Según informó el Ministerio de Defensa, este destacamento tendrá como función principal preservar y difundir el legado sanmartiniano, además de participar en actividades protocolares, educativas y ceremoniales.

La instalación en Mendoza se suma a los destacamentos ya existentes en Yapeyú, San Lorenzo, Casa Rosada y Olivos. La elección de la provincia no es casual: se trata de la cuna del Ejército de los Andes y del punto estratégico desde donde se organizó la gesta libertadora.

El detrás de escena del acto y la reacción de los granaderos

Turistas y vecinos que visitaban el Cerro de la Gloria temprano por la mañana se encontraron con la guardia formada, los uniformes históricos impecables y un inusual movimiento de móviles oficiales. Muchos se detuvieron para observar los preparativos y registrar imágenes de un momento que, para la provincia, marca un antes y un después.

Los propios soldados voluntarios expresaron el orgullo de integrar el flamante destacamento. Varios de ellos contaron que recibieron la noticia mientras realizaban su formación militar en Mendoza y luego fueron convocados a Buenos Aires para completar el entrenamiento como granaderos.

“Es un orgullo enorme llevar este uniforme histórico y representar a San Martín”, coincidieron los jóvenes, quienes también anticiparon que deberán estudiar y transmitir el legado del Libertador en escuelas y actos oficiales.

¿Qué tareas cumplirán los granaderos en Mendoza?

El jefe nacional del Regimiento de Granaderos a Caballo explicó que la misión de esta unidad se centra en tres ejes principales:

Custodia y ceremonial del Estado: acompañarán al presidente en sus visitas a Cuyo y participarán en actos protocolares.

Difusión histórica: visitarán escuelas, instituciones y puntos turísticos para enseñar sobre el regimiento y la gesta sanmartiniana.

Presencia en sitios históricos: marcarán presencia en hitos relacionados al Cruce de los Andes, reforzando la identidad cultural de la provincia.

La inauguración del destacamento es considerada una reparación histórica para Mendoza, reconocida como la base estratégica de la gesta del Libertador. Petri destacó que este paso “saldaba una deuda” con la provincia, especialmente en un año marcado por la conmemoración de los 200 años del último paso de San Martín por la región antes de su exilio.

Mientras la estructura definitiva del destacamento continúa en construcción, los granaderos iniciarán sus actividades en la base de apoyo logístico del Ejército, ubicada en la Ciudad de Mendoza.