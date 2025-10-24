Luego del feroz ataque en Las Heras: cómo prevenir mordidas y actuar ante perros peligrosos

Un hombre de 75 años sufrió graves heridas tras ser atacado por dos perros. El hecho reavivó la preocupación por los ataques de perros peligrosos en Mendoza. Especialistas explicaron cómo prevenir mordidas, qué hacer ante un episodio así y cuáles son las recomendaciones clave para evitar nuevas tragedias.

Un hombre de 75 años sufrió graves heridas tras ser mordido por dos perros en la zona de El Pastal, en el departamento de Las Heras, y permanece internado. El violento hecho volvió a poner en debate cómo prevenir ataques de perros peligrosos y qué hacer en caso de presenciar una situación similar.

El ataque ocurrió mientras Jorge Trigo realizaba tareas en un galpón. Según testigos, los animales lo atacaron sin previo aviso y el cuidador de los perros logró detener la agresión encendiendo una moto para espantarlos. Trigo fue trasladado de urgencia y se encuentra internado en grave estado con lesiones desgarrantes en el brazo derecho, cuello y otro miembro superior.

Ante este tipo de episodios, el veterinario Ricardo Floria, Presidente del Colegio Veterinario de Mendoza, explicó cómo debe actuarse frente a una mordida o ataque. “Lo primero es mantener la calma y estar a salvo. Si un perro muerde a una persona, una manera efectiva y segura de intervenir es tomarlo de las patas traseras y levantarlo, evitando que tenga apoyo. Así suele soltarse y se puede controlar la situación sin exponerse al peligro”, indicó.

Floria remarcó que nunca hay que tirar o traccionar del cuerpo de la persona mordida, ya que eso puede agravar las heridas. “Si el perro me muerde, puedo intentar presionar su cuello para que pierda fuerza, o en caso de no poder hacerlo, debo proteger la cabeza y el cuello con los brazos y quedarme inmóvil. Si la presa deja de moverse, el perro pierde el estímulo para seguir atacando”, detalló.

En cuanto a la prevención, el profesional brindó una serie de consejos clave:

No mirar al perro directamente a los ojos , ya que lo interpreta como un desafío.

, ya que lo interpreta como un desafío. No correr ni gritar , porque eso activa su instinto de persecución.

, porque eso activa su instinto de persecución. Alejarse lentamente , sin darle la espalda y mirando hacia abajo.

, sin darle la espalda y mirando hacia abajo. Evitar movimientos bruscos o provocaciones, que pueden detonar el ataque.

El especialista insistió en que la tenencia responsable de mascotas y la educación en comportamiento animal son fundamentales para evitar tragedias. “Un perro no es peligroso por naturaleza, sino por la falta de control o entrenamiento. La prevención empieza en casa”, subrayó.

Mientras tanto, en Las Heras, la comunidad sigue conmocionada por el ataque a Jorge Trigo y reclama mayor control sobre perros agresivos y medidas de seguridad en zonas rurales.