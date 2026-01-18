Luego de seis meses de obras hoy reinaugura la calle Sarmiento

Luego de seis meses de obras hoy reinaugura la calle Sarmiento

El tradicional paseo estrena su nueva etapa con propuestas gastronómicas, espectáculos en vivo y actividades pensadas para vecinos y turistas.

usuario
Redacción ElNueve.com

Luego de seis meses de trabajos de remodelación, la calle Sarmiento de Ciudad se reinaugura hoy y se convierte en el nuevo polo gastronómico de Mendoza. A partir de las 19 horas, el tradicional paseo entre Belgrano y Chile estrena su nueva etapa con un megafestejo que incluye música en vivo, propuestas gastronómicas, stands de emprendedores y promociones especiales.

La obra, impulsada por la Municipalidad de Mendoza, tuvo como objetivo revitalizar este emblemático corredor urbano y posicionarlo como un espacio de referencia para vecinos y turistas. “Siempre digo que estas tres cuadras de Sarmiento son el eje gastronómico más lindo y más importante de Argentina”, destacó el intendente Ulpiano Suarez, quien encabezará el acto oficial.

La intervención demandó una inversión de $1.120 millones y contempló mejoras integrales: adoquinado, ampliación de veredas, rampas accesibles, iluminación LED y renovación del arbolado público. Además, se eliminaron las paradas de colectivos en el tramo intervenido para priorizar la circulación peatonal y se incorporaron bicicleteros, estacionamiento para motos y mobiliario urbano renovado.

Desde la Municipalidad remarcaron que “la intervención sobre la avenida Sarmiento tuvo como objetivo principal mejorar el flujo vehicular y la calidad del espacio público”. El rediseño busca ofrecer una experiencia más segura y accesible, con veredas niveladas y guías podotáctiles para personas con discapacidad visual, además de espacios de estancia y mobiliario urbano renovado.

El evento de inauguración contará con tres escenarios principales: en Sarmiento y 25 de Mayo, en la intersección con Belgrano y en Sarmiento y Perú. La Orquesta Municipal de Mendoza, dirigida por Mario Galván, abrirá la jornada, seguida por DJ’s locales como Martín Grzona, Valentinna y Simón Péndola. Los locales adheridos ofrecerán menús accesibles, con tickets desde $10.000 y bebidas desde $5.000, además de un happy hour de 19 a 21.30.

Los comerciantes de la zona reconocen que la obra era necesaria, aunque durante los meses de trabajos la ocupación cayó un 20% en promedio y algunos locales debieron reducir personal hasta en un 40%. “Era una obra que pedíamos hace tiempo, porque el lugar necesitaba volver a ser atractivo para mendocinos y turistas”, señalaron empresarios gastronómicos.

Con esta reinauguración, la Ciudad de Mendoza refuerza su estrategia de consolidarse como la capital gastronómica de la provincia, sumando este corredor a otros ya consolidados como Arístides Villanueva y Juan B. Justo. La expectativa es que la nueva Sarmiento se convierta en un espacio de encuentro y disfrute, capaz de dinamizar la economía local y atraer visitantes con su propuesta cultural y gastronómica.

Seguinos en