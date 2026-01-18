Luego de seis meses de obras hoy reinaugura la calle Sarmiento

El tradicional paseo estrena su nueva etapa con propuestas gastronómicas, espectáculos en vivo y actividades pensadas para vecinos y turistas.

Luego de seis meses de trabajos de remodelación, la calle Sarmiento de Ciudad se reinaugura hoy y se convierte en el nuevo polo gastronómico de Mendoza. A partir de las 19 horas, el tradicional paseo entre Belgrano y Chile estrena su nueva etapa con un megafestejo que incluye música en vivo, propuestas gastronómicas, stands de emprendedores y promociones especiales.

La obra, impulsada por la Municipalidad de Mendoza, tuvo como objetivo revitalizar este emblemático corredor urbano y posicionarlo como un espacio de referencia para vecinos y turistas. “Siempre digo que estas tres cuadras de Sarmiento son el eje gastronómico más lindo y más importante de Argentina”, destacó el intendente Ulpiano Suarez, quien encabezará el acto oficial.

La intervención demandó una inversión de $1.120 millones y contempló mejoras integrales: adoquinado, ampliación de veredas, rampas accesibles, iluminación LED y renovación del arbolado público. Además, se eliminaron las paradas de colectivos en el tramo intervenido para priorizar la circulación peatonal y se incorporaron bicicleteros, estacionamiento para motos y mobiliario urbano renovado.

Desde la Municipalidad remarcaron que “la intervención sobre la avenida Sarmiento tuvo como objetivo principal mejorar el flujo vehicular y la calidad del espacio público”. El rediseño busca ofrecer una experiencia más segura y accesible, con veredas niveladas y guías podotáctiles para personas con discapacidad visual, además de espacios de estancia y mobiliario urbano renovado.

El evento de inauguración contará con tres escenarios principales: en Sarmiento y 25 de Mayo, en la intersección con Belgrano y en Sarmiento y Perú. La Orquesta Municipal de Mendoza, dirigida por Mario Galván, abrirá la jornada, seguida por DJ’s locales como Martín Grzona, Valentinna y Simón Péndola. Los locales adheridos ofrecerán menús accesibles, con tickets desde $10.000 y bebidas desde $5.000, además de un happy hour de 19 a 21.30.

Los comerciantes de la zona reconocen que la obra era necesaria, aunque durante los meses de trabajos la ocupación cayó un 20% en promedio y algunos locales debieron reducir personal hasta en un 40%. “Era una obra que pedíamos hace tiempo, porque el lugar necesitaba volver a ser atractivo para mendocinos y turistas”, señalaron empresarios gastronómicos.

Con esta reinauguración, la Ciudad de Mendoza refuerza su estrategia de consolidarse como la capital gastronómica de la provincia, sumando este corredor a otros ya consolidados como Arístides Villanueva y Juan B. Justo. La expectativa es que la nueva Sarmiento se convierta en un espacio de encuentro y disfrute, capaz de dinamizar la economía local y atraer visitantes con su propuesta cultural y gastronómica.