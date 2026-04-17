Luego de diez días de incertidumbre apareció con vida Jesús Esquivel

El vecino de San Martín fue encontrado desorientado en Ñacuñán, Santa Rosa, luego de un operativo de búsqueda que se extendió por más de una semana. La Justicia investiga las amenazas que recibió antes de desaparecer.

La desaparición de Jesús Sebastián Esquivel, de 35 años, mantuvo en alerta a la comunidad de San Martín desde el 6 de abril, cuando salió de su casa en bicicleta rumbo a un taller y nunca regresó. Su ausencia generó un despliegue de búsqueda que involucró a fuerzas de seguridad, familiares y vecinos.

Horas antes de perder contacto, Esquivel había enviado mensajes a su familia en los que advertía sobre amenazas. En uno de ellos escribió: “Están jugando con mi vida”, lo que encendió las alarmas y motivó la denuncia inmediata en la fiscalía.

El hallazgo se produjo el 16 de abril en la localidad de Ñacuñán, Santa Rosa, a unos 90 kilómetros de Las Catitas. Dos conocidos lo encontraron caminando descalzo y visiblemente desorientado, sin la bicicleta con la que había salido de su domicilio.

De inmediato fue trasladado al hospital Alfredo Ítalo Perrupato, donde los médicos confirmaron que estaba desorientado en tiempo y espacio, aunque estable. Allí permanecerá internado para estudios clínicos y recuperación antes de poder declarar ante la Justicia.

El Ministerio Público Fiscal espera tomarle testimonio en los próximos días para esclarecer qué ocurrió durante los diez días de desaparición. Los mensajes enviados a su familia serán analizados como parte de la investigación, ya que podrían aportar información clave sobre las amenazas denunciadas.

La búsqueda incluyó un amplio operativo con helicópteros, drones y perros rastreadores, además de la colaboración de vecinos que recorrieron zonas rurales de San Martín y El Carrizal. La aparición con vida fue recibida con alivio, aunque persisten las incógnitas sobre las circunstancias que rodearon el caso.

Familiares y allegados agradecieron el apoyo recibido durante la búsqueda y pidieron que se esclarezcan las amenazas que Esquivel denunció antes de desaparecer. La causa se mantiene bajo estricta reserva mientras se esperan avances en la investigación judicial.