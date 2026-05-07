Los turistas que murieron en un crucero por Hantavirus pasaron por Mendoza

Las autoridades sanitarias reforzaron la vigilancia epidemiológica tras confirmarse casos de hantavirus Andes en pasajeros de un crucero que recorrió Sudamérica. Dos de las víctimas estuvieron en Mendoza antes de embarcar en Ushuaia.

La confirmación de un brote de hantavirus detectado en un crucero que partió desde Ushuaia encendió las alarmas sanitarias en todo el país y motivó una reunión entre provincias y el Ministerio de Salud de la Nación para coordinar medidas preventivas y de vigilancia epidemiológica. La preocupación creció luego de conocerse que dos de los turistas fallecidos habían pasado previamente por Mendoza durante un extenso recorrido por Sudamérica antes de embarcarse en el viaje marítimo hacia Europa.

Pese a esto, desde el Ministerio de Salud mendocino llevaron tranquilidad y aseguraron que “no existe un riesgo cierto” para la población local.

Cómo comenzó el brote de hantavirus en el crucero

Según detalló la directora de Epidemiología de Mendoza, Andrea Falaschi, el brote está vinculado a un crucero de origen holandés que zarpó desde Ushuaia el pasado 1 de abril con destino a la Antártida y posteriormente hacia Europa.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias identificaron:

Cuatro casos confirmados

Ocho casos sospechosos

Tres personas fallecidas

El denominado “caso índice” comenzó con síntomas respiratorios y gastrointestinales durante el viaje y murió el 6 de abril.

Posteriormente, la pareja del primer fallecido presentó síntomas el 24 de abril y falleció apenas un día después. Ese mismo día surgió otro caso sospechoso a bordo con síntomas similares y severas complicaciones respiratorias.

Finalmente, el 2 de mayo, estudios realizados confirmaron que se trataba de hantavirus Andes, una de las variantes más preocupantes debido a que, en situaciones excepcionales, puede transmitirse entre personas.

Qué dijeron desde Salud sobre el riesgo en Mendoza

La funcionaria mendocina explicó que las personas fallecidas habían cruzado por el Paso Internacional Cristo Redentor entre el 12 y el 16 de febrero, mientras que los primeros síntomas recién aparecieron en abril.

“El período de máxima contagiosidad va desde dos días antes del inicio de síntomas hasta cinco días después, por lo que estamos fuera de peligro”, sostuvo Falaschi.

Además, aclaró que Mendoza no presenta circulación endémica de hantavirus, aunque sí mantiene vigilancia activa por la presencia del ratón colilargo en zonas cordilleranas.

A raíz del brote, el sistema sanitario provincial decidió reforzar los protocolos de vigilancia en hospitales y centros de salud para detectar rápidamente cuadros compatibles con hantavirus, especialmente en personas con antecedentes de viaje a regiones endémicas.

En paralelo, el caso también mantiene en alerta a otras provincias argentinas luego de que se confirmara otro contagio en San Carlos de Bariloche. Allí, un hombre de 45 años permanece internado con dificultades respiratorias tras haber viajado recientemente al norte del país.

Qué es el hantavirus Andes y cómo se transmite

El hantavirus Andes es una variante particular del virus que puede transmitirse entre personas en contextos de convivencia estrecha y prolongada, aunque los especialistas remarcan que estos contagios son poco frecuentes.

La transmisión habitual ocurre por contacto con secreciones, orina o materia fecal de roedores infectados, principalmente el ratón colilargo.

Los síntomas más comunes incluyen: