Los preventores de Ciudad ya tienen pistolas taser: cómo funcionan

La entrega de las primeras 15 armas no letales forma parte de un plan conjunto entre el Gobierno provincial y el municipio, que incluye más tecnología, capacitación y equipamiento para fortalecer la prevención del delito en Mendoza.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, encabezó la entrega de pistolas Taser destinadas a los preventores de la Ciudad de Mendoza, en el marco de un plan integral de modernización del sistema de seguridad provincial.

Según explicó el mandatario, el municipio adquirió en conjunto con el Gobierno provincial un total de 30 dispositivos de electrochoque, de los cuales ya fueron entregadas las primeras 15. “En breve vamos a incorporar las 15 restantes”, aseguró, al tiempo que alentó a otros municipios a avanzar en la implementación de este tipo de herramientas no letales para sus cuerpos de prevención.

Cornejo destacó que los agentes reciben capacitaciones específicas a cargo de los grupos especiales de la Policía de Mendoza, como el GRIS y el GEOS, quienes instruyen sobre el uso adecuado de estas armas y los protocolos de actuación.

La incorporación de las Taser forma parte de un plan más amplio de equipamiento y tecnología en materia de seguridad. En ese sentido, el gobernador mencionó mejoras en el sistema de emergencias 911, avances en geolocalización, la compra sostenida de móviles policiales —entre camionetas, autos y motos— y la renovación de cámaras de seguridad, con dispositivos más modernos que reemplazan a los antiguos.

Además, señaló que se trabaja en el fortalecimiento de las bases de datos para optimizar la identificación de vehículos y personas, incluyendo herramientas de reconocimiento facial para la detección de individuos con pedido de captura. Este desarrollo tecnológico podría estar operativo entre mayo y julio.

En cuanto a los resultados del plan de seguridad, Cornejo afirmó que se ha logrado una baja en delitos violentos como homicidios, robos agravados y asaltos con armas. Sin embargo, reconoció que aún no se ha conseguido una reducción significativa en otros tipos de robos, especialmente aquellos vinculados al mercado ilegal de bienes como teléfonos celulares, neumáticos e insumos del sector agropecuario.

“El mercado negro facilita este tipo de delitos, porque hay una demanda que los sostiene. Eso hace que a muchas personas con propensión al delito les resulte más fácil robar este tipo de elementos”, concluyó el gobernador, al tiempo que remarcó la necesidad de aplicar sanciones más severas para combatir estas prácticas.

Así son las Taser 7

Las Taser 7 presentan mejoras tecnológicas que las diferencian notablemente de los dispositivos actuales. En contraposición con los 18 dispositivos Taser con los que cuenta la fuerza policial, que disparan un solo cartucho por vez y no permiten advertencias previas, estas nuevas pistolas pueden almacenar dos cartuchos simultáneamente ─uno de corto alcance y otro de largo alcance─, lo que facilita procedimientos escalonados de advertencia y control.

Además cuentan con sistemas disuasivos sonoros y visuales para evitar la necesidad del uso de la descarga eléctrica. En cuanto a sus especificaciones, emiten una corriente entre 1,2 y 1,5 miliamperios y una descarga efectiva de cinco segundos para la inmovilización neuromuscular.

La tensión que finalmente entrega a la zona corporal es de solamente 1.000 a 2.000 voltios. La descarga inicial del cartucho puede alcanzar 50.000 voltios. La gran mayoría de esa energía es utilizada para la activación de la carga de nitrógeno inerte comprimido que expulsa las sondas.