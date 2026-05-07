Los precios de los combustibles subieron por tercera vez en mayo de 2026: cuánto cuesta hoy llenar el tanque

El precio de la nafta y el gasoil volvió a modificarse en las estaciones de servicio de Mendoza. El nuevo incremento ya se siente en el bolsillo.

Los precios de los combustibles en Mendoza registraron un nuevo aumento y ya acumulan tres incrementos en lo que va de mayo de 2026. Aunque algunas subas fueron de pocos pesos por litro, el impacto acumulado comienza a sentirse en el bolsillo de quienes utilizan el vehículo a diario.

Las estaciones de servicio actualizaron nuevamente los tableros este miércoles y, según indicaron desde el sector, los ajustes responden a la nueva política de actualización de precios vinculada al mercado internacional del petróleo y a las tensiones globales que afectan el valor de la energía.

Cuánto cuesta hoy la nafta en Mendoza

Con la última actualización, los valores promedio en estaciones de servicio de Mendoza quedaron de la siguiente manera:

Nafta Súper: pasó de $2.031 a $2.040 por litro

pasó de $2.031 a por litro Infinia: se mantiene en $2.224 por litro

se mantiene en por litro Diesel 500: subió de $2.163 a $2.172 por litro

subió de $2.163 a por litro Infinia Diesel: aumentó de $2.243 a $2.251 por litro

Desde el sector aclararon que los precios pueden variar según la estación de servicio y la zona de la provincia.

Cuánto cuesta llenar el tanque en mayo de 2026

El impacto de las subas se refleja directamente en el costo de cargar combustible. Actualmente, llenar un tanque promedio de 40 litros con nafta súper en Mendoza cuesta alrededor de $81.600.

La diferencia con meses anteriores ya es significativa: a comienzos de marzo, la misma carga rondaba los $70.360, lo que representa un incremento importante en poco más de dos meses.

Por qué aumentó el combustible otra vez

Desde la Asociación Mendocina de Expendedores de Naftas y Afines (AMENA) explicaron que el mercado argentino comenzó a adaptarse a una dinámica de precios más cercana a la internacional.

Según señalaron, el nuevo esquema busca reflejar de forma más directa las variaciones del petróleo y del contexto energético mundial, especialmente tras el impacto de los conflictos bélicos en Medio Oriente.

“El combustible en Argentina todavía se mantiene por debajo de otros países de la región y de Europa. Ahora los ajustes van a ser más frecuentes, pero también más graduales”, indicaron desde el sector.

El impacto de la guerra y el petróleo en los surtidores

Uno de los factores que más influye en las subas actuales es la tensión internacional vinculada al mercado petrolero. El conflicto en Medio Oriente volvió a generar incertidumbre sobre la oferta global de crudo y eso repercute directamente en el precio de los combustibles.

Especialistas del sector energético explicaron que el Gobierno nacional y las petroleras buscan mantener una actualización más “serena” de los valores, evitando saltos bruscos, aunque reconocen que los consumidores seguirán viendo modificaciones frecuentes en los surtidores.

Con los últimos incrementos, Argentina continúa ubicándose entre los países con combustibles más caros de Sudamérica, aunque todavía por debajo de Uruguay y Chile en algunos segmentos.

De acuerdo con comparaciones del mercado regional: