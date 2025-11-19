Los nuevos montos de las infracciones de tránsito: ¿De cuánto es la multa en Mendoza por tomar mate al volante?

La Legislatura mendocina aprobó la Ley de Avalúo e Impositiva 2026 y confirmó un fuerte aumento en las multas de tránsito, que desde el año próximo irán de $1.500.000 a $5.500.000.

La Legislatura mendocina aprobó la Ley de Avalúo e Impositiva 2026, una norma clave que actualiza el valor de la Unidad Fija (UF) y redefine los montos de las multas de tránsito en Mendoza para el año próximo. Con un incremento del 19%, las sanciones quedarán significativamente más altas e irán desde $1.500.000 a $5.500.000.

Entre las infracciones más consultadas aparece una pregunta frecuente: ¿de cuánto es la multa por tomar mate mientras manejas? Aunque la Ley Nacional de Tránsito no la menciona de manera explícita, sí exige que el conductor mantenga ambas manos sobre el volante, principio que también sostiene la Ley 9024 en Mendoza. Por eso, esta conducta se considera una falta gravísima y podrá costar hasta $500.000 en 2026.

Nuevos valores de las multas de tránsito en Mendoza a partir de 2026

El paquete aprobado establece ajustes en las tres categorías de infracciones. Es decir, en las multas que se consideran leves, graves o gravísimas.

Las multas leves que incluyen faltas que infringen la ley, pero no generan un riesgo inmediato, como estacionar en zonas prohibidas, pasarán de $42.000 a $50.000.

Las multas graves, como por ejemplo hacer una vuelta en U prohibida o circular con el vehículo fuera de las condiciones técnicas obligatorias, será de $350.000. En 2025 esta multa costó alrededor de $294.000.

Mientras que las multas gravísimas, como por ejemplo conducir hablando por teléfono, fumar mientras se maneja o tomar mate cuando se está al volante, conducir en ojotas o circular sin licencia o seguro, en 2026 costará $500.000.

La más alta de todas sigue siendo la de alcoholemia mayor a 1 gramo de alcohol en sangre, que a partir de 2026 tendrá un rango que va desde $1.500.000 hasta $5.500.000.

¿Por qué tomar mate es una infracción gravísima?

Aunque es una costumbre cotidiana, tomar mate implica soltar una mano del volante, distraer la atención y manipular elementos mientras se conduce. Para la normativa provincial, esto significa perder dominio efectivo del vehículo, lo que transforma la acción en una falta gravísima.