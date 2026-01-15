Los graves antecedentes del hombre acusado de intentar abusar de una joven en el centro de Mendoza

El ataque ocurrió en plena zona de Tribunales y derivó en una rápida detención en Plaza España. El acusado, de 36 años, cuenta con un extenso prontuario por violencia de género, amenazas y otros delitos previos.

Un nuevo hecho de inseguridad y violencia sexual volvió a encender las alarmas en el centro de Mendoza. Un hombre de 36 años fue detenido este jueves por la noche tras ser acusado de manosear e intentar abusar sexualmente de una joven de 19 años en inmediaciones de la zona de Tribunales, cuando ella se bajó del colectivo.

El episodio ocurrió cerca de las 21.40, cuando la víctima descendió de un colectivo en la intersección de Pedro Molina y Patricias Mendocinas. Según consta en la denuncia, mientras caminaba fue interceptada por un sujeto que la sometió a tocamientos indebidos y luego escapó corriendo hacia el oeste.

Tras el pedido de auxilio de la joven, Preventores de Capital, personal de Tránsito y efectivos policiales activaron un operativo de búsqueda con los datos aportados por la víctima y las cámaras de seguridad de la zona. Minutos después, el sospechoso fue localizado y detenido cuando intentaba ingresar a Plaza España, en la intersección de España y San Lorenzo.

Antecedentes judiciales preocupantes

El agresor fue identificado como Esteban Jorge Pereyra Roldán, de 36 años, de profesión metalúrgico. Quedó aprehendido y a disposición de la Oficina Fiscal interviniente, siendo trasladado al sector de detenidos de Estrada, donde permanece alojado de manera transitoria.

Uno de los puntos más alarmantes del caso son los antecedentes penales del acusado. De acuerdo a información judicial, Roldán registra causas por robo simple, amenazas, agresión con arma y violencia de género, todas en concurso real durante el año 2025, además de una causa previa por amenazas coactivas en 2018, por la cual fue sobreseído.

Fuentes judiciales confirmaron que el hombre ya fue imputado por abuso sexual, una calificación que se conoció en las últimas horas y que agrava aún más su situación procesal.

El hecho generó una fuerte preocupación entre vecinas y jóvenes que frecuentan el área de Tribunales y Plaza España, especialmente en horarios nocturnos. Si bien se trata de un sector con movimiento comercial y gastronómico, quienes transitan habitualmente advierten sobre la escasa iluminación, la presencia de árboles frondosos y episodios reiterados de robos y arrebatos.

Varias mujeres señalaron que, ante el temor, optan por cambiar de parada, caminar más cuadras para buscar zonas iluminadas o evitar el uso del celular mientras esperan el colectivo.