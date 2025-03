Los desgarradores mensajes de despedida tras el femicidio de Carla Del Souc, la docente asesinada en Rivadavia 

La joven de 27 años fue atacada a puñaladas por su ex pareja en un comercio ubicado en Rivadavia. La comunidad educativa y sus seres queridos la despidieron con dolorosos mensajes. Es el quinto femicidio en Mendoza en lo que va del 2025.

El femicidio de Carla Del Souc sacudió a la comunidad de Rivadavia y generó un profundo dolor en el sector educativo del Este provincial. La joven docente fue asesinada por su expareja el sábado por la noche en un comercio del centro departamental.

El ataque ocurrió en la intersección de Lavalle y Remedios de Escalada, cuando Federico Acevedo (32) irrumpió en el local y atacó a Carla a puñaladas. Testigos alertaron a la Policía, pero la violencia del ataque fue letal. Tras cometer el crimen, Acevedo intentó suicidarse, autolesionándose con el mismo cuchillo. Fue trasladado al Hospital Humberto Saporiti, donde falleció una hora después.

Dolor y despedida en redes sociales tras el femicidio de Carla Del Souc

Tras conocerse la trágica noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida para Carla. Desde el Jardín Maternal Arco Iris, donde trabajaba, expresaron su consternación con un emotivo posteo: “Carlita, compañera, colega y amiga, te vamos a extrañar muchísimo. Que en paz descanses”.

El Instituto Superior de Formación Docente “Prof. Francisco H. Tolosa”, donde Carla había estudiado, también se sumó al duelo. “Esperamos que descanse en paz y brille para ella la luz que no tiene fin”, escribieron en sus redes. También sumaron sus mensajes la Municipalidad de Rivadavia, la Universidad de Congreso y la Universidad de Cuyo.

Amigos, familiares, compañeras y mujeres mendocinas se sumaron dejando sus mensajes en las redes sociales, pero también haciendo un llamado a la reflexión, ya que en lo que va del 2025, en Mendoza han asesinado a 5 mujeres. 5 mujeres asesinadas en 3 meses.

La desgarradora despedida de su hermana

Entre los mensajes más conmovedores se destacó el de su hermana, Gisel Del Souc, quien plasmó su dolor en un extenso posteo en Facebook. “No hay palabras que describan mi dolor. ¿Quién va a ser así de incondicional? ¿Quién me va a pelear? Cómo le explico a mi hijo que no te vamos a tener más con nosotros, si eras la que siempre estaba ahí, para todo siempre vos”, escribió.

Gisel también reveló el historial de violencia del femicida y la lucha que Carla había emprendido contra la violencia de género. “Tu corazón era tan noble que no pudiste entender tanta maldad, tanta manipulación que hizo con todxs, me duele el alma, se me desgarra el corazón, de imaginarme tu dolor, no quiero dormir porque no quiero despertar y darme cuanta q no es una pesadilla es la realidad”, lamentó.

Un nuevo femicidio en Mendoza y ya son 5 en lo que va del 2025

El asesinato de Carla Del Souc se suma a una preocupante ola de femicidios en la provincia. En lo que va del año, ya son cinco las mujeres asesinadas en Mendoza por violencia de género.

El femicidio de Carla Janet Del Souc (27) ocurrió alrededor de las 21.30 del sábado 22 de marzo en la intersección de Lavalle y Remedios de Escalada, en un mercadito de Rivadavia, ubicado a escasos metros del domicilio de la víctima. El hombre ya contaba con antecedentes, en 2016 se le abrió una causa por violación de domicilio. Un año y medio después lo imputaron por robo agravado. Además, en 2019 se le libró una orden de captura.

El de Carla Del Souc es el quinto femicidio en Mendoza durante 2025.

Se suma a los crímenes de Antonia Nélida Falcón, la mujer de 60 años que fue estrangulada e incinerada en su casa luego de que uno de sus inquilinos prendiera fuego su vivienda con el cuerpo de ella adentro en el barrio San Vicente II en Guaymallén.

Alejandra Cuevas, una mujer de 48 años, fue intensamente buscada luego de que sus familiares reportaran su desaparición en el departamento de Las Heras. Había salido a trabajar y nunca más volvió. Después de varios días, la policía encontró restos humanos totalmente calcinados en un descampado del mismo departamento y confirmaron que pertenecían a la mujer. Tras la investigación se determinó que Cuevas había sido asesinada y quemada. Por el crimen se detuvo a Néstor Rábano, un hombre que era conocido de la víctima.

Valeria Speziale, de 45 años de edad, fue hallada muerta en las rejas de limpieza de la mini represa hidroeléctrica en el departamento de Junín. En las primeras horas, luego de que encontraron el cuerpo, se manejó la hipótesis de suicidio. Sin embargo, horas más tarde, un amigo de la víctima, el ex policía Héctor Raúl “Ruly” Castro, dio su testimonio de las circunstancias y tras las imágenes de una cámara de seguridad que lo muestran junto a la víctima, quedó detenido por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Verónica Magallanes, la mujer de 49 años, había quedado atrapada en un incendio que provocó su ex pareja. Rolando Celedón fue hasta su casa del barrio San Martín de Ciudad y a eso de las 2 de la mañana inició un incendio. Tanto Magallanes, como su hijo de 32 años, que intentó rescatarla, resultaron con quemaduras en el 90% de su cuerpo. Ambas víctimas fallecieron en el Hospital Lagomaggiore días después. Celedón quedó imputado, pero también falleció en el mismo hospital debido a que tenía quemaduras en el 40% de su cuerpo.

En el año 2024, según el Registro Nacional de Femicidios, Femicidios Vinculados, Trans/Travesticidios, lesbicidios y otras muertes violentas producido por el Observatorio Mumalá, en Mendoza, se registraron 5 casos de femicidio a lo que se le suman 4 casos de Feminicidios por narcotráfico o crimen organizado.

En Argentina, entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de 2024, se registraron 255 femicidios, uno cada 34 horas.