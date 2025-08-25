Los Chilenos amenazan con vengarse contra argentinos y suspendieron los tours de compras

Las empresas de colectivos que realizan viajes de compras al país vecino cancelaron todas sus salidas. La decisión se tomó luego de que circularan audios con amenazas contra argentinos tras los disturbios en el partido de la U de Chile e Independiente de Avellaneda.

La tensión entre barras bravas de Independiente y de la Universidad de Chile sigue generando repercusiones más allá del fútbol. Luego de los graves incidentes ocurridos en Avellaneda, comenzaron a viralizarse en redes sociales audios que advierten posibles represalias contra argentinos que crucen la cordillera. Ante esta situación, varias empresas de transporte que ofrecen tours de compras a Chile confirmaron que cancelaron todas sus salidas programadas, al menos por esta semana.

Los audios que circulan en WhatsApp y redes sociales aseguran que distintas facciones de hinchadas chilenas habrían acordado “responder” a los argentinos tras lo ocurrido en Avellaneda. Según estos mensajes, cualquier vehículo con patente argentina podría ser atacado en distintos puntos del país vecino.

Incluso, algunos audios advierten que las autoridades chilenas no brindarían seguridad a los turistas. Se menciona que Carabineros no intervendrían en caso de conflictos y que incluso hospitales podrían negarse a atender a heridos argentinos. Aunque la veracidad de estas amenazas no está confirmada, la preocupación entre los transportistas creció rápidamente.

La decisión de las empresas: suspender los tours de compras de Mendoza a Chile

“Ya nos empezaron a mandar audios desde Santiago advirtiendo que no viajemos. Teníamos tres salidas programadas y quedaron suspendidas. Por ahora, cancelamos todo lo de la semana”, explicaron desde una de las compañías afectadas.

Las empresas de colectivos señalan que más del 90% de sus ingresos dependen de los viajes de compras a Chile, por lo que la suspensión representa un fuerte golpe económico. Sin embargo, remarcan que “es preferible perder dinero antes que arriesgar la seguridad de los pasajeros”.

La cancelación de los tours afecta no solo a las compañías de transporte, sino también a cientos de personas que viajan a Chile en busca de productos más económicos, una práctica habitual en provincias como Mendoza, San Juan y Neuquén.

Los empresarios del sector temen que, si la situación se extiende, se profundice la crisis en un rubro que ya viene golpeado por la baja del turismo. “Estamos muy preocupados. Venimos de una semana y media parados y puede que se sume otra más. Tenemos compromisos de pago y la incertidumbre es total”, señalaron.