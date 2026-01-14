Los cerdos se alimentaban con basura y estiércol: dos detenidos en un puesto de Luján de Cuyo por tener animales en pésimo estado

Maltrato animal, fauna silvestre y riesgo sanitario: dos personas fueron detenidas tras un allanamiento en un puesto de Ruta 84, en Luján de Cuyo, donde se secuestraron armas, restos de animales protegidos y cerca de 60 porcinos con triquinosis, además de intervenir organismos provinciales y municipales.

Un allanamiento realizado por la Policía Rural Delegación Centro permitió desarticular una grave situación de maltrato animal y detectar múltiples infracciones a leyes sanitarias y ambientales en un puesto ubicado sobre Ruta 84, sin número, en el departamento de Luján de Cuyo.

El operativo se llevó a cabo el martes, entre las 8.50 y las 15, en el marco de un expediente judicial por presuntas violaciones a la Ley 14.346 de Maltrato Animal, el Código Penal y diversas normativas vinculadas a sanidad animal, residuos peligrosos, fauna silvestre y estupefacientes. En el procedimiento participaron, además, la jefatura de Fauna dependiente de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, la Dirección Provincial de Ganadería y el área de Bromatología del municipio de Luján.

Como resultado del allanamiento, dos personas fueron detenidas y se procedió al secuestro de una importante cantidad de elementos y animales. Entre lo incautado se encontraron armas blancas, boleadoras, resorteras, tramperos y jaulas, además de restos de animales silvestres como cabezas y partes de puma, jabalí y ciervo. También se hallaron aves protegidas mantenidas en cautiverio y una sustancia vegetal que dio positivo para cannabis sativa, junto con una pipa.

En el lugar se secuestraron además numerosos animales vivos: perros, caballos, cabras, ovejas y cerca de 60 chanchos, entre padrillos, madres y lechones. Profesionales que intervinieron en el procedimiento constataron que los cerdos presentaban triquinosis, producto de una alimentación basada en basura, estiércol y residuos, lo que representaba un riesgo inminente para la salud pública ante un eventual consumo o comercialización.

Durante el allanamiento también se detectó la presencia de dos menores de edad sin un adulto responsable. Ante esta situación, se dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de Luján, que dispuso que los niños quedaran al resguardo de un familiar directo, quedando las actuaciones a disposición de los organismos competentes.

La investigación continúa para determinar las responsabilidades penales y administrativas derivadas de las irregularidades detectadas, así como el destino final de los animales secuestrados y las medidas sanitarias correspondientes.