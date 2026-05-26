“Lo tenía hace 20 años”: fueron a tocar a San Rafael y les robaron dos guitarras con enorme valor sentimental

La familia había viajado desde Mendoza para participar de una peña comunitaria cuando delincuentes rompieron el auto y se llevaron instrumentos musicales, dinero y una notebook. Piden ayuda para recuperarlos.

Una familia mendocina atraviesa horas de angustia luego de sufrir un robo mientras participaba de un encuentro en San Rafael. Delincuentes aprovecharon que el vehículo estaba estacionado para llevarse dos guitarras, una notebook, dinero en efectivo y documentación personal.

Sin embargo, más allá de lo económico, las víctimas aseguran que lo más doloroso fue la pérdida de los instrumentos musicales, especialmente un guitarrón que acompañaba a uno de los integrantes desde hacía más de 20 años. “Tiene un valor sentimental enorme para mí”, expresó la víctima mientras intenta recuperar los objetos robados y pide colaboración a toda la comunidad sanrafaelina.

El robo ocurrió durante una peña familiar en San Rafael

El hecho ocurrió este sábado por la tarde en el predio de los Hermanos Maristas, ubicado sobre calle Rawson al 4100, donde se realizaba una peña familiar y comunitaria.

Según denunciaron las víctimas, los delincuentes aprovecharon el momento en que la familia participaba del evento para abrir el vehículo estacionado en la playa del club y llevarse varios objetos de valor.

Entre lo robado había dos estuches negros con una guitarra Alpujarra 80 y un guitarrón de características muy particulares.

La familia explicó que el guitarrón robado posee un diseño artesanal exclusivo con un tallado de flor de lis y un fuerte valor afectivo. “El guitarrón lo tenía hace 20 años, es muy importante para mí”, contaron con tristeza luego del robo.

Además de los instrumentos, también se llevaron dinero en efectivo, documentación personal y una notebook que utilizaban para actividades laborales y musicales.

Horas después del robo, la familia logró recuperar parte de la documentación que apareció abandonada en las inmediaciones del lugar. A partir de eso, creen que alguna persona podría haber visto movimientos sospechosos o incluso a los delincuentes trasladando los grandes estuches de guitarra. “Estamos seguros de que alguien tuvo que haber visto algo”, señalaron mientras continúan buscando pistas.

Piden ayuda para recuperar las guitarras robadas

Las víctimas continúan recorriendo la zona y difundiendo imágenes y características de los instrumentos en redes sociales con la esperanza de recuperarlos antes de regresar a Mendoza. Quienes tengan información sobre las guitarras o los objetos robados pueden comunicarse al 2604595889.