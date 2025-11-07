“Lo más gratificante es ver esa mirada que lo dice todo”: la emoción de Silvina Alonso en las 24 Horas de Todo Corazón 2025

Con emoción y orgullo, Silvina Alonso, vicepresidenta de la Fundación Todo Corazón, destacó el espíritu solidario que une a Mendoza en una nueva edición de las 24 Horas de Todo Corazón, el evento que celebra 38 años ininterrumpidos de ayuda y compromiso con las instituciones de la provincia.

Las 24 Horas de Todo Corazón 2025 comenzaron con una gran carga emotiva y un mensaje profundo sobre la solidaridad. Desde los estudios de Canal 9 Televida, Silvina Alonso, actual vicepresidenta de la Fundación Todo Corazón, recordó la historia, la vocación de servicio y el legado que mantiene viva esta cruzada solidaria, que cumple 38 años acompañando a quienes más lo necesitan.

“Lo más gratificante que nos puede pasar a cualquiera que en algún momento ha donado o ha hecho algo por otra persona es ver esa mirada que lo dice todo”, expresó Alonso con visible emoción durante la transmisión. La vicepresidenta destacó que ese gesto, esa sonrisa o ese “gracias”, son la verdadera recompensa para todos los mendocinos que año tras año se suman a esta gran causa.

Desde su creación en 1987, las 24 Horas de Todo Corazón se convirtieron en el evento solidario más grande de Mendoza, y uno de los más importantes del país. A lo largo de casi cuatro décadas, más de 1.150 instituciones han recibido ayuda, se entregaron 200 toneladas de alimentos y se donaron 100.000 abrigos, son algunas de las cifras que contaron desde la Fundación y que reflejan el impacto y la continuidad del proyecto.

Alonso subrayó que el secreto del crecimiento del evento reside en el trabajo en conjunto y en la creación de alianzas: “Solo no se puede nada. Pero cuando sumamos voluntades, ideas y objetivos en común, se genera una sinergia que multiplica los resultados. Cada aporte, por pequeño que parezca, tiene un valor inmenso”.

La vicepresidenta también repasó algunas de las iniciativas que la fundación desarrolla durante todo el año, más allá del evento televisivo. Entre ellas, se destacan el programa “El deporte te abriga”, las campañas de salud y prevención, como las dedicadas al EPOC y al cáncer de próstata, y los tours educativos y culturales que permiten que alumnos de escuelas rurales conozcan diferentes rincones de Mendoza.

Además, Alonso celebró la incorporación de jóvenes emprendedores que se suman con sus propias campañas solidarias: “Nos alegra mucho ver a nuevas generaciones comprometidas. Eso demuestra que el mensaje sigue vivo y que la solidaridad se contagia”.

Con la misma energía y emoción de sus comienzos, la edición 2025 de las 24 Horas de Todo Corazón volvió a reunir a miles de mendocinos, voluntarios y empresas, reafirmando un mensaje que atraviesa generaciones: cuando Mendoza se mueve con el corazón, todo es posible.

Cómo donar en las 24 Horas de Todo Corazón

La Fundación de Todo Corazón realiza cada año este evento que no sería lo mismo sin la ayuda de toda la comunidad mendocina. Es por eso que aquellos que quieran sumarse con sus donaciones, este 2025, lo pueden hacer de diferentes maneras:

Plataforma online : entrás a detodocorazón.org.ar y donás.

: entrás a También podés escanear el código QR que sale en la pantalla al aire en el 9 Televida.

que sale en la pantalla al aire en el 9 Televida. Puntos de recaudación : si pasás por el Nudo Vial podés dejar tu donación. También hay alcancías en Costanera y Beltrán (Ciudad) y en Pedro Molina y Costanera (Guaymallén).

: si pasás por También hay alcancías en (Ciudad) y en (Guaymallén). También se puede donar por transferencia al alias 24SOLIDARIA, llamando o enviando un mensaje de WhatsApp a los números 2616051222 y 2616051223.

Desde la organización aclararon que, al realizar una donación con billetera virtual, la cuenta aparece a nombre de Montemar Compañía Financiera, ya que la firma fue elegida por las instituciones participantes como agente recaudador de esta nueva edición solidaria.