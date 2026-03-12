Lluvias intensas y caída de granizo: alerta a corto plazo de Defensa Civil por tormentas en Mendoza ¿desde qué hora?

El servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso a corto plazo por tormentas fuertes y posible caída de granizo en Mendoza. Qué zonas serían las más afectadas este jueves.

La Dirección de Defensa Civil de Mendoza emitió un aviso meteorológico a corto plazo por tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo que afectarán principalmente al sur de la provincia. La advertencia se da en el marco de una alerta amarilla por tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, que anticipa condiciones de inestabilidad durante la tarde y la noche de este jueves. Según informaron desde el organismo, la actividad ya comenzó a desarrollarse en algunos sectores de San Rafael y San Carlos, donde se registraron precipitaciones intensas.

De acuerdo con los reportes meteorológicos difundidos por Defensa Civil, indicaron que se detectaron celdas de tormenta con granizo en distintos puntos del sur provincial.

Uno de los núcleos tormentosos se ubicó a unos 3 kilómetros al norte de Agua del Toro, con precipitación de granizo y desplazamiento hacia el noreste a aproximadamente 25 kilómetros por hora, alejándose del embalse. Además, se registró otra tormenta con granizo sobre la Ruta 143 Sur, a la altura de Paso El Loro, en el departamento de General Alvear.

Ante este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que incluye a los departamentos de Malargüe, San Rafael y General Alvear, donde se prevé mayor intensidad de los fenómenos.

A qué hora se esperan las lluvias en Mendoza

Para este jueves 12 de marzo, el pronóstico indica que la inestabilidad comenzará a notarse desde el mediodía en el sur provincial, con mayor desarrollo de tormentas hacia la noche.

Durante la jornada se espera circulación de viento leve del norte en toda la provincia, mientras que la nubosidad aumentará desde las primeras horas de la tarde.

A partir de las 13:00, podrían registrarse lluvias débiles en San Rafael y General Alvear, mientras que el Gran Mendoza, la zona Este y el Valle de Uco permanecerán mayormente nublados.

Las tormentas más severas se prevén desde las 23:00, especialmente en Malargüe y el sur de San Rafael, con probabilidad de granizo.

En cuanto a la temperatura, la máxima promedio provincial será de 28°C, con mínimas cercanas a 16°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco y 18°C en el resto de la provincia.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza el viernes

Para el viernes 13 de marzo, el pronóstico anticipa una jornada inestable con lluvias y tormentas en varias zonas de Mendoza.

Durante la mañana habrá vientos leves del sur en el Gran Mendoza, zona Este y Valle de Uco, mientras que por la tarde se espera brisa leve del este.

A partir de las 22:00, se prevé una rotación del viento hacia el sur, con ráfagas moderadas de hasta 40 km/h, que comenzarán en el sur provincial y avanzarán hacia el norte durante la madrugada del sábado.

En cuanto a las precipitaciones, las lluvias comenzarán en la zona Sur y el Valle de Uco durante la mañana, extendiéndose hacia el Gran Mendoza y la zona Este por la tarde.

Las tormentas podrían ser más intensas en el sur provincial, donde no se descarta nuevamente la caída de granizo.

La temperatura máxima promedio será de 27°C, con mínimas de 15°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y 19°C en el resto de Mendoza.