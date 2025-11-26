Llueve fuerte en zonas de Mendoza: esto es lo que señala el radar de Contingencias Climáticas ¿cómo saber si puede caer granizo?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta Naranja y otra Amarilla por tormentas para la provincia. Si bien era por la noche, ya están cayendo algunas notas en algunos puntos. Mirá el radar de Contingencias Climáticas.

Para este miércoles, el Servicio Meteorlógico Nacional (SMN) alertó con dos niveles: naranja y amarilla sobre tormentas con la posibilidad de granizo. Si bien estaban proyectadas para la tarde noche, comenzó a llover con fuerza en varios puntos de la provincia.

Los focos de la tormenta están en el norte del Gran Mendoza, en el Valle de Uco y en el Sur provincial. En esas zonas se ve una precipitación media tirando a alta.

¿Qué dice el Radar del Servicio Meteorológico Nacional?

Los radares meteorológicos, mediante microondas, detectan fenómenos como tormentas, turbulencia o cizalladura.

Estas microondas son devueltas en forma de eco y se representan por colores:

El verde indica baja precipitación

El amarillo precipitación media

El rojo alta precipitación.

La turbulencia se representa con el color magenta, y esas zonas, al igual que las tormentas, siempre se deben evitar.

De esta manera, en el oeste está produciéndose una tormenta que podría incluir granizo.-

¿Qué dice la Alerta Amarilla por tormentas?

La Alerta Amarilla señala que Mendoza será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas podrían estar acompañadas por granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora y caida de agua en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

¿Qué señala la Alerta Naranja?

La Alerta Naranja señala que el área será afectada por tormentas fuertes, localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en períodos cortos, granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que puntualmente podrían superar los 90 kilómetros por hora. Se prevé valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada.

¿Cómo estará este miércoles 26-11-2025?

El miércoles estará caluroso con nubosidad variable, lluvias y tormentas con granizo, vientos moderados a algo fuertes del sector sur hacia la noche. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 37°C | Mínima: 20°C